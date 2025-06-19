https://ria.ru/20250619/zelenskiy-2023892067.html

На Украине раскрыли, какой неожиданный удар получил Зеленский на G7

На Украине раскрыли, какой неожиданный удар получил Зеленский на G7 - РИА Новости, 19.06.2025

На Украине раскрыли, какой неожиданный удар получил Зеленский на G7

Cаммит G7 в Канаде стал провальным для Владимира Зеленского, пишет издание "Страна.ua". "Помимо того что сорвалась встреча Зеленского с Трампом - американский... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T13:45:00+03:00

2025-06-19T13:45:00+03:00

2025-06-19T13:45:00+03:00

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Cаммит G7 в Канаде стал провальным для Владимира Зеленского, пишет издание "Страна.ua". "Помимо того что сорвалась встреча Зеленского с Трампом - американский президент досрочно покинул мероприятие, - участники также впервые не приняли совместное заявление по Украине", — говорится в публикации. Кроме того, провалилась идея согласовать снижение потолка цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов, отмечает издание. Также Трамп отказался усиливать санкции против России, а на совместном ужине лидеров G7 он неоднократно повторял, что санкции дорого обходятся США. Саммит "Большой семерки" проходил в канадском Кананаскисе с 16 по 17 июня, хотя изначально его открытие было запланировано на 15 июня. В мероприятии участвовали семь государств — Германия, США, Канада, Великобритания, Франция, Италия, Япония, а также представители Евросоюза и приглашенные страны-партнеры. Американский лидер Дональд Трамп покинул саммит досрочно.

https://ria.ru/20250619/kruz-2023828743.html

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в мире, владимир зеленский, канада, сша, украина, g7