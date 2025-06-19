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На Украине раскрыли, какой неожиданный удар получил Зеленский на G7 - РИА Новости, 19.06.2025
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13:45 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/zelenskiy-2023892067.html
На Украине раскрыли, какой неожиданный удар получил Зеленский на G7
На Украине раскрыли, какой неожиданный удар получил Зеленский на G7 - РИА Новости, 19.06.2025
На Украине раскрыли, какой неожиданный удар получил Зеленский на G7
Cаммит G7 в Канаде стал провальным для Владимира Зеленского, пишет издание "Страна.ua". "Помимо того что сорвалась встреча Зеленского с Трампом - американский... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T13:45:00+03:00
2025-06-19T13:45:00+03:00
в мире
владимир зеленский
канада
сша
украина
g7
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Cаммит G7 в Канаде стал провальным для Владимира Зеленского, пишет издание "Страна.ua". "Помимо того что сорвалась встреча Зеленского с Трампом - американский президент досрочно покинул мероприятие, - участники также впервые не приняли совместное заявление по Украине", — говорится в публикации. Кроме того, провалилась идея согласовать снижение потолка цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов, отмечает издание. Также Трамп отказался усиливать санкции против России, а на совместном ужине лидеров G7 он неоднократно повторял, что санкции дорого обходятся США. Саммит "Большой семерки" проходил в канадском Кананаскисе с 16 по 17 июня, хотя изначально его открытие было запланировано на 15 июня. В мероприятии участвовали семь государств — Германия, США, Канада, Великобритания, Франция, Италия, Япония, а также представители Евросоюза и приглашенные страны-партнеры. Американский лидер Дональд Трамп покинул саммит досрочно.
https://ria.ru/20250619/kruz-2023828743.html
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в мире, владимир зеленский, канада, сша, украина, g7
В мире, Владимир Зеленский, Канада, США, Украина, G7
На Украине раскрыли, какой неожиданный удар получил Зеленский на G7

Саммит G7 в Канаде стал провальным для Зеленского

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Cаммит G7 в Канаде стал провальным для Владимира Зеленского, пишет издание "Страна.ua".

"Помимо того что сорвалась встреча Зеленского с Трампом - американский президент досрочно покинул мероприятие, - участники также впервые не приняли совместное заявление по Украине", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
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Кроме того, провалилась идея согласовать снижение потолка цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов, отмечает издание.

Также Трамп отказался усиливать санкции против России, а на совместном ужине лидеров G7 он неоднократно повторял, что санкции дорого обходятся США.

Саммит "Большой семерки" проходил в канадском Кананаскисе с 16 по 17 июня, хотя изначально его открытие было запланировано на 15 июня. В мероприятии участвовали семь государств — Германия, США, Канада, Великобритания, Франция, Италия, Япония, а также представители Евросоюза и приглашенные страны-партнеры. Американский лидер Дональд Трамп покинул саммит досрочно.
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