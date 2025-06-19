На Украине раскрыли, какой неожиданный удар получил Зеленский на G7
Саммит G7 в Канаде стал провальным для Зеленского
© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Cаммит G7 в Канаде стал провальным для Владимира Зеленского, пишет издание "Страна.ua".
"Помимо того что сорвалась встреча Зеленского с Трампом - американский президент досрочно покинул мероприятие, - участники также впервые не приняли совместное заявление по Украине", — говорится в публикации.
"Помимо того что сорвалась встреча Зеленского с Трампом - американский президент досрочно покинул мероприятие, - участники также впервые не приняли совместное заявление по Украине", — говорится в публикации.
Кроме того, провалилась идея согласовать снижение потолка цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов, отмечает издание.
Также Трамп отказался усиливать санкции против России, а на совместном ужине лидеров G7 он неоднократно повторял, что санкции дорого обходятся США.
Саммит "Большой семерки" проходил в канадском Кананаскисе с 16 по 17 июня, хотя изначально его открытие было запланировано на 15 июня. В мероприятии участвовали семь государств — Германия, США, Канада, Великобритания, Франция, Италия, Япония, а также представители Евросоюза и приглашенные страны-партнеры. Американский лидер Дональд Трамп покинул саммит досрочно.
Также Трамп отказался усиливать санкции против России, а на совместном ужине лидеров G7 он неоднократно повторял, что санкции дорого обходятся США.
Саммит "Большой семерки" проходил в канадском Кананаскисе с 16 по 17 июня, хотя изначально его открытие было запланировано на 15 июня. В мероприятии участвовали семь государств — Германия, США, Канада, Великобритания, Франция, Италия, Япония, а также представители Евросоюза и приглашенные страны-партнеры. Американский лидер Дональд Трамп покинул саммит досрочно.