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Зеленский назначил нового командующего сухопутными войсками ВСУ - РИА Новости, 19.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:19 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/zelenskij-2024040643.html
Зеленский назначил нового командующего сухопутными войсками ВСУ
Зеленский назначил нового командующего сухопутными войсками ВСУ - РИА Новости, 19.06.2025
Зеленский назначил нового командующего сухопутными войсками ВСУ
Владимир Зеленский назначил бригадного генерала Геннадия Шаповалова на должность командующего сухопутными войсками ВСУ, следует из указа на сайте Зеленского. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T20:19:00+03:00
2025-06-19T20:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
владимир зеленский
вооруженные силы украины
украина
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский назначил бригадного генерала Геннадия Шаповалова на должность командующего сухопутными войсками ВСУ, следует из указа на сайте Зеленского. "Назначить Шаповалова Геннадия Николаевича командующим сухопутными войсками Вооруженных сил Украины", - говорится в опубликованном указе. Ранее Шаповалов возглавлял войска оперативного командования украинских войск "Юг", куда он был назначен в апреле 2024 года.
https://ria.ru/20250603/zelenskij-2020755752.html
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владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Украина
Зеленский назначил нового командующего сухопутными войсками ВСУ

Зеленский назначил генерала Шаповалова командующим сухопутными войсками ВСУ

© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVAВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© AP Photo / TETIANA DZHAFAROVA
Владимир Зеленский . Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский назначил бригадного генерала Геннадия Шаповалова на должность командующего сухопутными войсками ВСУ, следует из указа на сайте Зеленского.
"Назначить Шаповалова Геннадия Николаевича командующим сухопутными войсками Вооруженных сил Украины", - говорится в опубликованном указе.
Ранее Шаповалов возглавлял войска оперативного командования украинских войск "Юг", куда он был назначен в апреле 2024 года.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Зеленский сообщил о перестановках в командовании ВСУ
3 июня, 22:58
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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