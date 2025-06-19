https://ria.ru/20250619/zelenskij-2024040643.html

Зеленский назначил нового командующего сухопутными войсками ВСУ

Зеленский назначил нового командующего сухопутными войсками ВСУ - РИА Новости, 19.06.2025

Зеленский назначил нового командующего сухопутными войсками ВСУ

Владимир Зеленский назначил бригадного генерала Геннадия Шаповалова на должность командующего сухопутными войсками ВСУ, следует из указа на сайте Зеленского. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T20:19:00+03:00

2025-06-19T20:19:00+03:00

2025-06-19T20:19:00+03:00

специальная военная операция на украине

владимир зеленский

вооруженные силы украины

украина

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский назначил бригадного генерала Геннадия Шаповалова на должность командующего сухопутными войсками ВСУ, следует из указа на сайте Зеленского. "Назначить Шаповалова Геннадия Николаевича командующим сухопутными войсками Вооруженных сил Украины", - говорится в опубликованном указе. Ранее Шаповалов возглавлял войска оперативного командования украинских войск "Юг", куда он был назначен в апреле 2024 года.

https://ria.ru/20250603/zelenskij-2020755752.html

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владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина