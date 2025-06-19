https://ria.ru/20250619/zelenskij-2024040643.html
Зеленский назначил нового командующего сухопутными войсками ВСУ
Зеленский назначил нового командующего сухопутными войсками ВСУ - РИА Новости, 19.06.2025
Зеленский назначил нового командующего сухопутными войсками ВСУ
Владимир Зеленский назначил бригадного генерала Геннадия Шаповалова на должность командующего сухопутными войсками ВСУ, следует из указа на сайте Зеленского. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T20:19:00+03:00
2025-06-19T20:19:00+03:00
2025-06-19T20:19:00+03:00
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владимир зеленский
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Владимир Зеленский назначил бригадного генерала Геннадия Шаповалова на должность командующего сухопутными войсками ВСУ, следует из указа на сайте Зеленского. "Назначить Шаповалова Геннадия Николаевича командующим сухопутными войсками Вооруженных сил Украины", - говорится в опубликованном указе. Ранее Шаповалов возглавлял войска оперативного командования украинских войск "Юг", куда он был назначен в апреле 2024 года.
https://ria.ru/20250603/zelenskij-2020755752.html
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владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Украина
Зеленский назначил нового командующего сухопутными войсками ВСУ
Зеленский назначил генерала Шаповалова командующим сухопутными войсками ВСУ