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Турецкая компания откроет в Подмосковье завод по оборудованию в 2026 году - РИА Новости, 19.06.2025
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Новости Подмосковья
 
18:53 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/zavod-2024022769.html
Турецкая компания откроет в Подмосковье завод по оборудованию в 2026 году
Турецкая компания откроет в Подмосковье завод по оборудованию в 2026 году - РИА Новости, 19.06.2025
Турецкая компания откроет в Подмосковье завод по оборудованию в 2026 году
Турецкая компания Tbloc Elektrik Elektronik откроет в подмосковном Дмитровском муниципальном округе в 2026 году завод электротехнического оборудования, сообщает РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T18:53:00+03:00
2025-06-19T18:53:00+03:00
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Турецкая компания Tbloc Elektrik Elektronik откроет в подмосковном Дмитровском муниципальном округе в 2026 году завод электротехнического оборудования, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. Соответствующее соглашение в рамках ПМЭФ-2025 подписали губернатор региона Андрей Воробьев и член совета правления, генеральный директор компании Tbloc Elektrik Elektronik Али Саваш Ялчин. "Президент делает особый акцент на инновационных отраслях промышленности. И наша задача - направлять максимум усилий на то, чтобы поддержать предприятия, обеспечивающие технологический суверенитет. Для этого мы, в том числе, строим 8 государственных индустриальных парков со всей необходимой инфраструктурой для быстрого запуска производства", — сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба. Губернатор добавил, что турецкие партнеры планируют запустить в 2026 году завод по производству широкого ассортимента электротехнического оборудования (клеммных блоков, реле и приборов автоматизации), в том числе будут представлены позиции, не выпускающиеся сегодня в России. Он отметил, что завод разместится в Государственном индустриальном парке "Ключ" в Дмитровском округе. Турецкая компания станет первым иностранным производством на этой площадке. Планируемые инвестиции – 2 миллиарда рублей. Продукцию можно будет применять в энергетике, пищевой промышленности, водоочистке и водоподготовке, а также нефтегазовой, атомной, судостроительной, железнодорожной и других отраслях. Более половины выпускаемых товаров обеспечат внутренний рынок, а оставшуюся часть планируется поставлять в страны СНГ (Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Узбекистан).
https://ria.ru/20250619/podmoskove-2023979597.html
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московская область (подмосковье), россия, андрей воробьев
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Россия, Андрей Воробьев
Турецкая компания откроет в Подмосковье завод по оборудованию в 2026 году

Компания Tbloc Elektrik Elektronik откроет в Подмосковье завод по оборудованию

© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Московской областиТурецкая компания откроет в Подмосковье завод по оборудованию в 2026 году
Турецкая компания откроет в Подмосковье завод по оборудованию в 2026 году - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© Фото : Пресс-служба губернатора и правительства Московской области
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Турецкая компания Tbloc Elektrik Elektronik откроет в подмосковном Дмитровском муниципальном округе в 2026 году завод электротехнического оборудования, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Соответствующее соглашение в рамках ПМЭФ-2025 подписали губернатор региона Андрей Воробьев и член совета правления, генеральный директор компании Tbloc Elektrik Elektronik Али Саваш Ялчин.
Заводы по производству гидравлического оборудования построят в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Заводы по производству гидравлического оборудования построят в Подмосковье
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"Президент делает особый акцент на инновационных отраслях промышленности. И наша задача - направлять максимум усилий на то, чтобы поддержать предприятия, обеспечивающие технологический суверенитет. Для этого мы, в том числе, строим 8 государственных индустриальных парков со всей необходимой инфраструктурой для быстрого запуска производства", — сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба.
Губернатор добавил, что турецкие партнеры планируют запустить в 2026 году завод по производству широкого ассортимента электротехнического оборудования (клеммных блоков, реле и приборов автоматизации), в том числе будут представлены позиции, не выпускающиеся сегодня в России.
Он отметил, что завод разместится в Государственном индустриальном парке "Ключ" в Дмитровском округе. Турецкая компания станет первым иностранным производством на этой площадке. Планируемые инвестиции – 2 миллиарда рублей.
Продукцию можно будет применять в энергетике, пищевой промышленности, водоочистке и водоподготовке, а также нефтегазовой, атомной, судостроительной, железнодорожной и других отраслях. Более половины выпускаемых товаров обеспечат внутренний рынок, а оставшуюся часть планируется поставлять в страны СНГ (Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Узбекистан).
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)РоссияАндрей Воробьев
 
 
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