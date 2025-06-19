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Турецкая компания откроет в Подмосковье завод по оборудованию в 2026 году

Турецкая компания откроет в Подмосковье завод по оборудованию в 2026 году - РИА Новости, 19.06.2025

Турецкая компания откроет в Подмосковье завод по оборудованию в 2026 году

Турецкая компания Tbloc Elektrik Elektronik откроет в подмосковном Дмитровском муниципальном округе в 2026 году завод электротехнического оборудования, сообщает РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T18:53:00+03:00

2025-06-19T18:53:00+03:00

2025-06-19T18:53:00+03:00

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Турецкая компания Tbloc Elektrik Elektronik откроет в подмосковном Дмитровском муниципальном округе в 2026 году завод электротехнического оборудования, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области. Соответствующее соглашение в рамках ПМЭФ-2025 подписали губернатор региона Андрей Воробьев и член совета правления, генеральный директор компании Tbloc Elektrik Elektronik Али Саваш Ялчин. "Президент делает особый акцент на инновационных отраслях промышленности. И наша задача - направлять максимум усилий на то, чтобы поддержать предприятия, обеспечивающие технологический суверенитет. Для этого мы, в том числе, строим 8 государственных индустриальных парков со всей необходимой инфраструктурой для быстрого запуска производства", — сказал Воробьев, его слова приводит пресс-служба. Губернатор добавил, что турецкие партнеры планируют запустить в 2026 году завод по производству широкого ассортимента электротехнического оборудования (клеммных блоков, реле и приборов автоматизации), в том числе будут представлены позиции, не выпускающиеся сегодня в России. Он отметил, что завод разместится в Государственном индустриальном парке "Ключ" в Дмитровском округе. Турецкая компания станет первым иностранным производством на этой площадке. Планируемые инвестиции – 2 миллиарда рублей. Продукцию можно будет применять в энергетике, пищевой промышленности, водоочистке и водоподготовке, а также нефтегазовой, атомной, судостроительной, железнодорожной и других отраслях. Более половины выпускаемых товаров обеспечат внутренний рынок, а оставшуюся часть планируется поставлять в страны СНГ (Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Узбекистан).

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московская область (подмосковье), россия, андрей воробьев