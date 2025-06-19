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РФПИ построит завод по производству молочных смесей в Подмосковье
РФПИ построит завод по производству молочных смесей в Подмосковье - РИА Новости, 19.06.2025
РФПИ построит завод по производству молочных смесей в Подмосковье
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с правительством Московской области и компанией "Мулти Милк" договорились о строительстве предприятия по... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T10:54:00+03:00
2025-06-19T10:54:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с правительством Московской области и компанией "Мулти Милк" договорились о строительстве предприятия по производству детских молочных смесей, сообщили в пресс-службе РФПИ на полях ПМЭФ-2025. "Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд России), правительство Московской области и ООО "Мулти Милк" (производитель молочной продукции) договорились о партнерстве для реализации проекта строительства предприятия по производству адаптивных детских молочных смесей (заменителей грудного молока) на территории Можайского муниципального округа Московской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что завод станет первым полностью локализованным производством заменителей грудного молока в России. Производство предполагает 100% использование сырого молока, собираемого с локальных ферм и агропредприятий. В проекте также участвует инвестор из ОАЭ, который обладает экспертизой в области строительства и запуска аналогичного производства на Ближнем Востоке. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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московская область (подмосковье), экономика, россия, оаэ, российский фонд прямых инвестиций
ПМЭФ-2025, Московская область (Подмосковье), Экономика, Россия, ОАЭ, Российский фонд прямых инвестиций
РФПИ построит завод по производству молочных смесей в Подмосковье
РФПИ и Московская область построят завод по производству молочных смесей