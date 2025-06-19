https://ria.ru/20250619/zavod-2023822870.html

РФПИ построит завод по производству молочных смесей в Подмосковье

РФПИ построит завод по производству молочных смесей в Подмосковье - РИА Новости, 19.06.2025

РФПИ построит завод по производству молочных смесей в Подмосковье

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с правительством Московской области и компанией "Мулти Милк" договорились о строительстве предприятия по... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T10:54:00+03:00

2025-06-19T10:54:00+03:00

2025-06-19T10:54:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с правительством Московской области и компанией "Мулти Милк" договорились о строительстве предприятия по производству детских молочных смесей, сообщили в пресс-службе РФПИ на полях ПМЭФ-2025. "Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд России), правительство Московской области и ООО "Мулти Милк" (производитель молочной продукции) договорились о партнерстве для реализации проекта строительства предприятия по производству адаптивных детских молочных смесей (заменителей грудного молока) на территории Можайского муниципального округа Московской области", - говорится в сообщении. Отмечается, что завод станет первым полностью локализованным производством заменителей грудного молока в России. Производство предполагает 100% использование сырого молока, собираемого с локальных ферм и агропредприятий. В проекте также участвует инвестор из ОАЭ, который обладает экспертизой в области строительства и запуска аналогичного производства на Ближнем Востоке. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/investitsii-2023816612.html

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московская область (подмосковье), экономика, россия, оаэ, российский фонд прямых инвестиций