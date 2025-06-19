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Балицкий рассказал, как освободить Запорожье - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
17:52 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/zaporozhe-2024000655.html
Балицкий рассказал, как освободить Запорожье
Балицкий рассказал, как освободить Запорожье - РИА Новости, 19.06.2025
Балицкий рассказал, как освободить Запорожье
Город Запорожье для освобождения в целости нужно взять в охват, перерезав мосты, это можно сделать со стороны Днепропетровской области, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T17:52:00+03:00
2025-06-19T17:52:00+03:00
пмэф-2025
днепропетровская область
санкт-петербург
евгений балицкий
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Город Запорожье для освобождения в целости нужно взять в охват, перерезав мосты, это можно сделать со стороны Днепропетровской области, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. "Поэтому охват города Запорожье должен происходить только лишь посредством захода со стороны востока. Потому что там укрепления, сотни дистанционных минирований, которые произошли за несколько лет, и, учитывая рельеф местности, а это огромные глубокие овраги, брать в лоб бессмысленно. Там все заминировано", - сказал Балицкий РИА Новости. По его словам, целесообразно действовать со стороны Днепропетровской области. "Сбоку, с востока это можно сделать. И охватом. Сам город необходимо окружить, перерезать мосты. Для того, чтобы забрать его целым... Нужно идти только на истощение. Надо идти на истощение военных формирований, которые будут в городе, чтобы у них кончились боеприпасы, чтобы мы могли выпустить мирных людей. Это длинная процедура", - объяснил губернатор. ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250613/balitskij-2022693115.html
днепропетровская область
санкт-петербург
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днепропетровская область, санкт-петербург, евгений балицкий
ПМЭФ-2025, Днепропетровская область, Санкт-Петербург, Евгений Балицкий
Балицкий рассказал, как освободить Запорожье

Балицкий: город Запорожье для освобождения нужно взять в охват, перерезав мосты

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГубернатор Запорожской области Евгений Балицкий на стенде РИА Новости. ПМЭФ-2025
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий на стенде РИА Новости. ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий на стенде РИА Новости. ПМЭФ-2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Город Запорожье для освобождения в целости нужно взять в охват, перерезав мосты, это можно сделать со стороны Днепропетровской области, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"Поэтому охват города Запорожье должен происходить только лишь посредством захода со стороны востока. Потому что там укрепления, сотни дистанционных минирований, которые произошли за несколько лет, и, учитывая рельеф местности, а это огромные глубокие овраги, брать в лоб бессмысленно. Там все заминировано", - сказал Балицкий РИА Новости.
По его словам, целесообразно действовать со стороны Днепропетровской области.
"Сбоку, с востока это можно сделать. И охватом. Сам город необходимо окружить, перерезать мосты. Для того, чтобы забрать его целым... Нужно идти только на истощение. Надо идти на истощение военных формирований, которые будут в городе, чтобы у них кончились боеприпасы, чтобы мы могли выпустить мирных людей. Это длинная процедура", - объяснил губернатор.
ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий - РИА Новости, 1920, 13.06.2025
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ПМЭФ-2025Днепропетровская областьСанкт-ПетербургЕвгений Балицкий
 
 
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