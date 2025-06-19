https://ria.ru/20250619/zaporozhe-2024000655.html

Балицкий рассказал, как освободить Запорожье

Балицкий рассказал, как освободить Запорожье - РИА Новости, 19.06.2025

Балицкий рассказал, как освободить Запорожье

Город Запорожье для освобождения в целости нужно взять в охват, перерезав мосты, это можно сделать со стороны Днепропетровской области, заявил в интервью РИА... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T17:52:00+03:00

2025-06-19T17:52:00+03:00

2025-06-19T17:52:00+03:00

пмэф-2025

днепропетровская область

санкт-петербург

евгений балицкий

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023966730_0:0:2980:1677_1920x0_80_0_0_2134c05d2050189c7ddc40c0c117a5e4.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Город Запорожье для освобождения в целости нужно взять в охват, перерезав мосты, это можно сделать со стороны Днепропетровской области, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. "Поэтому охват города Запорожье должен происходить только лишь посредством захода со стороны востока. Потому что там укрепления, сотни дистанционных минирований, которые произошли за несколько лет, и, учитывая рельеф местности, а это огромные глубокие овраги, брать в лоб бессмысленно. Там все заминировано", - сказал Балицкий РИА Новости. По его словам, целесообразно действовать со стороны Днепропетровской области. "Сбоку, с востока это можно сделать. И охватом. Сам город необходимо окружить, перерезать мосты. Для того, чтобы забрать его целым... Нужно идти только на истощение. Надо идти на истощение военных формирований, которые будут в городе, чтобы у них кончились боеприпасы, чтобы мы могли выпустить мирных людей. Это длинная процедура", - объяснил губернатор. ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250613/balitskij-2022693115.html

днепропетровская область

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

днепропетровская область, санкт-петербург, евгений балицкий