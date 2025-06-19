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Закриев: Цифровизация и роботизация становятся нормой в пищепроме

Закриев: Цифровизация и роботизация становятся нормой в пищепроме - РИА Новости, 19.06.2025

Закриев: Цифровизация и роботизация становятся нормой в пищепроме

Цифровые решения, автоматизация и внедрение робототехники в российский пищепром позволяют не только повысить качество продукции, но и закрыть дефицит кадров,... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T18:12:00+03:00

2025-06-19T18:12:00+03:00

2025-06-19T18:12:00+03:00

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Цифровые решения, автоматизация и внедрение робототехники в российский пищепром позволяют не только повысить качество продукции, но и закрыть дефицит кадров, заявил генеральный директор Health & Nutrition (H&N) Якуб Закриев в ходе сессии "Продовольственная безопасность России: вызовы и стратегии" в рамках ПМЭФ-2025. "Сегодня на полях и на заводах уже работают роботы, дроны, автоматизированные линии и нейросети. Это становится нормой. Уровень автоматизации в пищевом производстве за последние 5 лет вырос с 38% до 50%. Все это помогает не только делать продукты лучше, но и решать проблему нехватки кадров – автоматические системы всё чаще заменяют ручной труд", – привели в компании слова Закриева. По его данным, одной из самых технологически продвинутых является молочная промышленность. За последние 10 лет из общего объема инвестиций в молочную отрасль порядка 50% пришлось на модернизацию и цифровизацию предприятий. "Применение цифровых технологий при производстве молока увеличивает производительность труда на 70% в сравнении с использованием традиционных технологий", – сказал Закриев. Гендиректор компании подчеркнул, что отрасль пищевой промышленности выросла более чем на 3,5%, а в отдельных сегментах — даже на десятки процентов. "Сегодня Россия полностью обеспечивает себя мясом (100%), на 86% – молочными продуктами, а по растительному маслу и рыбе превышает 100%. Все больше российских продуктов уходит на экспорт, особенно в страны Азии и Ближнего Востока – там ценят наше качество и стабильность поставок", – добавил Закриев. Модератором сессии выступил генеральный директор Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артем Белов. В обсуждении приняли участие министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, руководитель Роскачества Максим Протасов, первый замминистра сельского хозяйства РФ Елена Фастова, председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных, первый зампредседателя правления АО "Россельхозбанк" Ирина Жачкина.

https://ria.ru/20250619/vk-2024008166.html

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экономика, россия, технологии, производство