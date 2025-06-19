Рейтинг@Mail.ru
Закриев: Цифровизация и роботизация становятся нормой в пищепроме - РИА Новости, 19.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
ПМЭФ-2025
 
18:12 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/zakriev-2024009741.html
Закриев: Цифровизация и роботизация становятся нормой в пищепроме
Закриев: Цифровизация и роботизация становятся нормой в пищепроме - РИА Новости, 19.06.2025
Закриев: Цифровизация и роботизация становятся нормой в пищепроме
Цифровые решения, автоматизация и внедрение робототехники в российский пищепром позволяют не только повысить качество продукции, но и закрыть дефицит кадров,... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T18:12:00+03:00
2025-06-19T18:12:00+03:00
пмэф-2025
экономика
россия
технологии
производство
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023504830_0:50:3072:1778_1920x0_80_0_0_531526205afabae60addaa7e2cdd50c5.jpg
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Цифровые решения, автоматизация и внедрение робототехники в российский пищепром позволяют не только повысить качество продукции, но и закрыть дефицит кадров, заявил генеральный директор Health &amp; Nutrition (H&amp;N) Якуб Закриев в ходе сессии "Продовольственная безопасность России: вызовы и стратегии" в рамках ПМЭФ-2025. "Сегодня на полях и на заводах уже работают роботы, дроны, автоматизированные линии и нейросети. Это становится нормой. Уровень автоматизации в пищевом производстве за последние 5 лет вырос с 38% до 50%. Все это помогает не только делать продукты лучше, но и решать проблему нехватки кадров – автоматические системы всё чаще заменяют ручной труд", – привели в компании слова Закриева. По его данным, одной из самых технологически продвинутых является молочная промышленность. За последние 10 лет из общего объема инвестиций в молочную отрасль порядка 50% пришлось на модернизацию и цифровизацию предприятий. "Применение цифровых технологий при производстве молока увеличивает производительность труда на 70% в сравнении с использованием традиционных технологий", – сказал Закриев. Гендиректор компании подчеркнул, что отрасль пищевой промышленности выросла более чем на 3,5%, а в отдельных сегментах — даже на десятки процентов. "Сегодня Россия полностью обеспечивает себя мясом (100%), на 86% – молочными продуктами, а по растительному маслу и рыбе превышает 100%. Все больше российских продуктов уходит на экспорт, особенно в страны Азии и Ближнего Востока – там ценят наше качество и стабильность поставок", – добавил Закриев. Модератором сессии выступил генеральный директор Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артем Белов. В обсуждении приняли участие министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, руководитель Роскачества Максим Протасов, первый замминистра сельского хозяйства РФ Елена Фастова, председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных, первый зампредседателя правления АО "Россельхозбанк" Ирина Жачкина.
https://ria.ru/20250619/vk-2024008166.html
https://ria.ru/20250619/internet-2024004238.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023504830_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_0fe5c4fe4d54d8a2824e1b50d83b7913.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, технологии, производство
ПМЭФ-2025, Экономика, Россия, Технологии, Производство
Закриев: Цифровизация и роботизация становятся нормой в пищепроме

Якуб Закриев: Цифровизация и роботизация становятся нормой в пищепроме

© Фото : Фонд Росконгресс/Артем ПряхинБаннеры ПМЭФ 2025
Баннеры ПМЭФ 2025 - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© Фото : Фонд Росконгресс/Артем Пряхин
Баннеры ПМЭФ 2025. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Цифровые решения, автоматизация и внедрение робототехники в российский пищепром позволяют не только повысить качество продукции, но и закрыть дефицит кадров, заявил генеральный директор Health & Nutrition (H&N) Якуб Закриев в ходе сессии "Продовольственная безопасность России: вызовы и стратегии" в рамках ПМЭФ-2025.
"Сегодня на полях и на заводах уже работают роботы, дроны, автоматизированные линии и нейросети. Это становится нормой. Уровень автоматизации в пищевом производстве за последние 5 лет вырос с 38% до 50%. Все это помогает не только делать продукты лучше, но и решать проблему нехватки кадров – автоматические системы всё чаще заменяют ручной труд", – привели в компании слова Закриева.
Логотип компании VK - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
В VK рассказали, с чем будут связаны все профессии будущего
18:06
По его данным, одной из самых технологически продвинутых является молочная промышленность. За последние 10 лет из общего объема инвестиций в молочную отрасль порядка 50% пришлось на модернизацию и цифровизацию предприятий.
"Применение цифровых технологий при производстве молока увеличивает производительность труда на 70% в сравнении с использованием традиционных технологий", – сказал Закриев.
Гендиректор компании подчеркнул, что отрасль пищевой промышленности выросла более чем на 3,5%, а в отдельных сегментах — даже на десятки процентов.
"Сегодня Россия полностью обеспечивает себя мясом (100%), на 86% – молочными продуктами, а по растительному маслу и рыбе превышает 100%. Все больше российских продуктов уходит на экспорт, особенно в страны Азии и Ближнего Востока – там ценят наше качество и стабильность поставок", – добавил Закриев.
Модератором сессии выступил генеральный директор Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артем Белов.
В обсуждении приняли участие министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, руководитель Роскачества Максим Протасов, первый замминистра сельского хозяйства РФ Елена Фастова, председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных, первый зампредседателя правления АО "Россельхозбанк" Ирина Жачкина.
Мужчина за ноутбуком держит в руках мобильные телефоны - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Глава ИРИ рассказал, сколько времени россияне проводят в интернете
18:00
 
ПМЭФ-2025ЭкономикаРоссияТехнологииПроизводство
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала