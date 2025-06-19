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Два миллиона человек могут стать фигурантами дел после закона о дропперах - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
12:30 19.06.2025 (обновлено: 14:24 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/zakon-2023863123.html
Два миллиона человек могут стать фигурантами дел после закона о дропперах
Два миллиона человек могут стать фигурантами дел после закона о дропперах - РИА Новости, 19.06.2025
Два миллиона человек могут стать фигурантами дел после закона о дропперах
Два миллиона человек могут стать фигурантами дел после вступления в силу закона о дропперах, сообщил замначальника следственного департамента МВД Данил Филиппов РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T12:30:00+03:00
2025-06-19T14:24:00+03:00
пмэф-2025
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
технологии
ольга скабеева
центральный банк рф (цб рф)
совет федерации рф
мошенники
мошенничество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Два миллиона человек могут стать фигурантами дел после вступления в силу закона о дропперах, сообщил замначальника следственного департамента МВД Данил Филиппов на ПМЭФ."Как только закон вступит в силу, два миллиона потенциальных преступников — мы к ним, соответственно, придем. Поэтому есть время отказаться от этой преступной деятельности, закрыть эти счета, прекратить пользоваться, передавать аккаунты", — заявил он на сессии "Телефонные мошенники: сколько можно? Откровенный разговор с Ольгой Скабеевой".По его словам, у МВД благодаря взаимодействию с ЦБ есть имена и фамилии 30 тысяч дропперов.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в этом году: "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.Закон о дропперахСовет Федерации одобрил документ в среду. Он предполагает:Ранее их могли привлечь к ответственности лишь по смежным уголовным статьям и в отдельных случаях, суд определял меры ответственности в зависимости от обстоятельств дела.
https://ria.ru/20250515/mvd-2017151604.html
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), технологии, ольга скабеева, центральный банк рф (цб рф), совет федерации рф, мошенники, мошенничество
ПМЭФ-2025, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Технологии, Ольга Скабеева, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Совет Федерации РФ, мошенники, Мошенничество
Два миллиона человек могут стать фигурантами дел после закона о дропперах

МВД: два миллиона человек могут стать фигурантами дел после закона о дропперах

© РИА Новости / Александр КряжевСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Сотрудник полиции. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Два миллиона человек могут стать фигурантами дел после вступления в силу закона о дропперах, сообщил замначальника следственного департамента МВД Данил Филиппов на ПМЭФ.
"Как только закон вступит в силу, два миллиона потенциальных преступников — мы к ним, соответственно, придем. Поэтому есть время отказаться от этой преступной деятельности, закрыть эти счета, прекратить пользоваться, передавать аккаунты", — заявил он на сессии "Телефонные мошенники: сколько можно? Откровенный разговор с Ольгой Скабеевой".
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
В МВД рассказали, как не попасть в базу дропперов Банка России
15 мая, 16:36

Дропперы — подставные лица, через которых обналичивают украденные деньги.

По его словам, у МВД благодаря взаимодействию с ЦБ есть имена и фамилии 30 тысяч дропперов.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в этом году: "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Пранкер Алексей Столяров на презентации книги Вован и Лексус. По ком звонит телефон в Москве - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Пранкер Лексус рассказал, кого используют мошенники в качестве дропа
Вчера, 18:32

Закон о дропперах

Совет Федерации одобрил документ в среду. Он предполагает:
  • штраф от 100 до 300 тысяч рублей, исправительные работы или лишение свободы — для дропперов;
  • штраф от 300 тысяч до миллиона или лишение свободы до шести лет — для организаторов этой деятельности.
Ранее их могли привлечь к ответственности лишь по смежным уголовным статьям и в отдельных случаях, суд определял меры ответственности в зависимости от обстоятельств дела.
Российские банкноты - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Россиянам рассказали, как вернуть деньги с дроппера
26 мая, 11:43
 
ПМЭФ-2025Министерство внутренних дел РФ (МВД России)ТехнологииОльга СкабееваЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Совет Федерации РФмошенникиМошенничество
 
 
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