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Два миллиона человек могут стать фигурантами дел после закона о дропперах
Два миллиона человек могут стать фигурантами дел после закона о дропперах - РИА Новости, 19.06.2025
Два миллиона человек могут стать фигурантами дел после закона о дропперах
Два миллиона человек могут стать фигурантами дел после вступления в силу закона о дропперах, сообщил замначальника следственного департамента МВД Данил Филиппов РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T12:30:00+03:00
2025-06-19T12:30:00+03:00
2025-06-19T14:24:00+03:00
пмэф-2025
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технологии
ольга скабеева
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совет федерации рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Два миллиона человек могут стать фигурантами дел после вступления в силу закона о дропперах, сообщил замначальника следственного департамента МВД Данил Филиппов на ПМЭФ."Как только закон вступит в силу, два миллиона потенциальных преступников — мы к ним, соответственно, придем. Поэтому есть время отказаться от этой преступной деятельности, закрыть эти счета, прекратить пользоваться, передавать аккаунты", — заявил он на сессии "Телефонные мошенники: сколько можно? Откровенный разговор с Ольгой Скабеевой".По его словам, у МВД благодаря взаимодействию с ЦБ есть имена и фамилии 30 тысяч дропперов.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Главная тема ПМЭФ в этом году: "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.Закон о дропперахСовет Федерации одобрил документ в среду. Он предполагает:Ранее их могли привлечь к ответственности лишь по смежным уголовным статьям и в отдельных случаях, суд определял меры ответственности в зависимости от обстоятельств дела.
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министерство внутренних дел рф (мвд россии), технологии, ольга скабеева, центральный банк рф (цб рф), совет федерации рф, мошенники, мошенничество
ПМЭФ-2025, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Технологии, Ольга Скабеева, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Совет Федерации РФ, мошенники, Мошенничество
Два миллиона человек могут стать фигурантами дел после закона о дропперах
МВД: два миллиона человек могут стать фигурантами дел после закона о дропперах