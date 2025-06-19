https://ria.ru/20250619/zakharova-2024029136.html

Захарова прослезилась, говоря о книге ленинградской блокадницы

Захарова прослезилась, говоря о книге ленинградской блокадницы - РИА Новости, 19.06.2025

Захарова прослезилась, говоря о книге ленинградской блокадницы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прослезилась, рассказывая о прочитанных воспоминаниях женщины, в детстве пережившей блокаду Ленинграда. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T19:16:00+03:00

2025-06-19T19:16:00+03:00

2025-06-19T19:17:00+03:00

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россия

мария захарова

ленинград

блокада ленинграда (1941-1944)

великая отечественная война (1941-1945)

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прослезилась, рассказывая о прочитанных воспоминаниях женщины, в детстве пережившей блокаду Ленинграда. На сессии Петербургского международного экономического форума дипломат рассказала о книге "Блокадная зима моего детства", написанной блокадницей Ириной Булиной. "Почему я плачу? Потому что я прочитала эту книгу за одну ночь... Когда я утром проснулась, позвала свою дочку, которой 14 лет, и сказала: "Ты должна прочитать ее". Она прочитала. Несмотря на то, что ей 14, она прочитала быстрее, чем я. Эта книга переворачивает сознание даже тех людей, которые знают про блокаду и про Великую Отечественную войну буквально все", - сказала Захарова. Она зачитала один из эпизодов книги, посвященный первой для автора немецкой бомбардировке, выпавшей на день рождения. "Прошло 80 лет. Такие же строчки я читаю в дневниках детей Донбасса. Они об этом же самом", - добавила дипломат. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/putin-2023920975.html

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россия, мария захарова, ленинград, блокада ленинграда (1941-1944), великая отечественная война (1941-1945), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)