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Киев решил открыть второй фронт в Африке, заявила Захарова - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
15:39 19.06.2025 (обновлено: 16:44 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/zakharova-2023939981.html
Киев решил открыть второй фронт в Африке, заявила Захарова
Киев решил открыть второй фронт в Африке, заявила Захарова - РИА Новости, 19.06.2025
Киев решил открыть второй фронт в Африке, заявила Захарова
Киевский режим решил открыть второй фронт в Африке, стимулируя террористическую активность в регионе, на фоне отступления под натиском ВС РФ, заявила... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T15:39:00+03:00
2025-06-19T16:44:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Киевский режим решил открыть второй фронт в Африке, стимулируя террористическую активность в регионе, на фоне отступления под натиском ВС РФ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Они (ВСУ - ред) отступают под натиском вооруженных сил России. Они, по всей видимости, решили открыть теперь второй фронт в Африке, стимулируя террористическую активность там, в дружественных нам африканских государствах", - сказала она в ходе брифинга на ПМЭФ. Она напомнила, что пресс-секретарь ГУР министерства обороны Украины Андрей Юсов и посол Украины в Сенегале Юрий Пивоваров ранее публично заявляли о фактах содействия террористическим силам, которые осуществляли в конце июля 2024 года на севере Мали нападение на колонну малийских военнослужащих. &quot;За целый год с момента трагедии в Мали ни одна западная держава не осудила поддержку киевским режимом туристических группировок, даже тогда, когда на это указывали сами африканцы. В эту стратегию преступного покрывательства своих подопечных укладывается и нынешняя реакция западного блока на совершенные украинскими неонацистами теракты на территории России&quot;, - добавил Захарова.Она подчеркнула, что в СМИ сахельских государств сообщалось о прямой вовлечённости киевского режима, украинских спецслужб, в подготовку террористических элементов, которые действуют на пространстве Сахара-Сахельского региона. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на два источника в органах безопасности сообщало, что более 30 военнослужащих погибли в результате нападения боевиков группировки "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин"* (JNIM*, связана с "Аль-Каида"*) на военную базу Булькесси в центральной части Мали.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.* Запрещенная в России террористической группировка.
https://ria.ru/20250608/sudan-2021582830.html
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в мире, россия, африка, мария захарова, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Африка, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины, ПМЭФ-2025
Киев решил открыть второй фронт в Африке, заявила Захарова

Захарова: Киев решил открыть второй фронт в Африке, поддерживая террористов

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Киевский режим решил открыть второй фронт в Африке, стимулируя террористическую активность в регионе, на фоне отступления под натиском ВС РФ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Они (ВСУ - ред) отступают под натиском вооруженных сил России. Они, по всей видимости, решили открыть теперь второй фронт в Африке, стимулируя террористическую активность там, в дружественных нам африканских государствах", - сказала она в ходе брифинга на ПМЭФ.
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Она напомнила, что пресс-секретарь ГУР министерства обороны Украины Андрей Юсов и посол Украины в Сенегале Юрий Пивоваров ранее публично заявляли о фактах содействия террористическим силам, которые осуществляли в конце июля 2024 года на севере Мали нападение на колонну малийских военнослужащих.
«

"За целый год с момента трагедии в Мали ни одна западная держава не осудила поддержку киевским режимом туристических группировок, даже тогда, когда на это указывали сами африканцы. В эту стратегию преступного покрывательства своих подопечных укладывается и нынешняя реакция западного блока на совершенные украинскими неонацистами теракты на территории России", - добавил Захарова.

Она подчеркнула, что в СМИ сахельских государств сообщалось о прямой вовлечённости киевского режима, украинских спецслужб, в подготовку террористических элементов, которые действуют на пространстве Сахара-Сахельского региона.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на два источника в органах безопасности сообщало, что более 30 военнослужащих погибли в результате нападения боевиков группировки "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин"* (JNIM*, связана с "Аль-Каида"*) на военную базу Булькесси в центральной части Мали.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
* Запрещенная в России террористической группировка.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Лавров сравнил киевский режим с колонизаторами Африки
28 мая, 10:32
 
ПМЭФ-2025В миреРоссияАфрикаМария ЗахароваВооруженные силы Украины
 
 
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