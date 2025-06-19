https://ria.ru/20250619/zakharova-2023939981.html

Киев решил открыть второй фронт в Африке, заявила Захарова

Киев решил открыть второй фронт в Африке, заявила Захарова - РИА Новости, 19.06.2025

Киев решил открыть второй фронт в Африке, заявила Захарова

Киевский режим решил открыть второй фронт в Африке, стимулируя террористическую активность в регионе, на фоне отступления под натиском ВС РФ, заявила... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T15:39:00+03:00

2025-06-19T15:39:00+03:00

2025-06-19T16:44:00+03:00

в мире

россия

африка

мария захарова

вооруженные силы украины

пмэф-2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023824865_0:181:2993:1865_1920x0_80_0_0_c7d528ff937e1f56730ab744b975ab3f.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Киевский режим решил открыть второй фронт в Африке, стимулируя террористическую активность в регионе, на фоне отступления под натиском ВС РФ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Они (ВСУ - ред) отступают под натиском вооруженных сил России. Они, по всей видимости, решили открыть теперь второй фронт в Африке, стимулируя террористическую активность там, в дружественных нам африканских государствах", - сказала она в ходе брифинга на ПМЭФ. Она напомнила, что пресс-секретарь ГУР министерства обороны Украины Андрей Юсов и посол Украины в Сенегале Юрий Пивоваров ранее публично заявляли о фактах содействия террористическим силам, которые осуществляли в конце июля 2024 года на севере Мали нападение на колонну малийских военнослужащих. "За целый год с момента трагедии в Мали ни одна западная держава не осудила поддержку киевским режимом туристических группировок, даже тогда, когда на это указывали сами африканцы. В эту стратегию преступного покрывательства своих подопечных укладывается и нынешняя реакция западного блока на совершенные украинскими неонацистами теракты на территории России", - добавил Захарова.Она подчеркнула, что в СМИ сахельских государств сообщалось о прямой вовлечённости киевского режима, украинских спецслужб, в подготовку террористических элементов, которые действуют на пространстве Сахара-Сахельского региона. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на два источника в органах безопасности сообщало, что более 30 военнослужащих погибли в результате нападения боевиков группировки "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин"* (JNIM*, связана с "Аль-Каида"*) на военную базу Булькесси в центральной части Мали.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.* Запрещенная в России террористической группировка.

https://ria.ru/20250608/sudan-2021582830.html

https://ria.ru/20250528/ukraina-2019499810.html

россия

африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, африка, мария захарова, вооруженные силы украины