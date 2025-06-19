Киев решил открыть второй фронт в Африке, заявила Захарова
Захарова: Киев решил открыть второй фронт в Африке, поддерживая террористов
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Киевский режим решил открыть второй фронт в Африке, стимулируя террористическую активность в регионе, на фоне отступления под натиском ВС РФ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она напомнила, что пресс-секретарь ГУР министерства обороны Украины Андрей Юсов и посол Украины в Сенегале Юрий Пивоваров ранее публично заявляли о фактах содействия террористическим силам, которые осуществляли в конце июля 2024 года на севере Мали нападение на колонну малийских военнослужащих.
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"За целый год с момента трагедии в Мали ни одна западная держава не осудила поддержку киевским режимом туристических группировок, даже тогда, когда на это указывали сами африканцы. В эту стратегию преступного покрывательства своих подопечных укладывается и нынешняя реакция западного блока на совершенные украинскими неонацистами теракты на территории России", - добавил Захарова.
Она подчеркнула, что в СМИ сахельских государств сообщалось о прямой вовлечённости киевского режима, украинских спецслужб, в подготовку террористических элементов, которые действуют на пространстве Сахара-Сахельского региона.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на два источника в органах безопасности сообщало, что более 30 военнослужащих погибли в результате нападения боевиков группировки "Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин"* (JNIM*, связана с "Аль-Каида"*) на военную базу Булькесси в центральной части Мали.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
* Запрещенная в России террористической группировка.