https://ria.ru/20250619/zakharova-2023788428.html
Захарова проводит брифинг в рамках ПМЭФ-2025. Прямая трансляция
Захарова проводит брифинг в рамках ПМЭФ-2025. Прямая трансляция - РИА Новости, 19.06.2025
Захарова проводит брифинг в рамках ПМЭФ-2025. Прямая трансляция
Официальный представитель МИД России Мария Захарова проводит брифинг в рамках ПМЭФ-2025. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T13:32:00+03:00
2025-06-19T13:32:00+03:00
2025-06-19T13:32:00+03:00
мария захарова
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова проводит брифинг в рамках ПМЭФ-2025.
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Брифинг главы МИД РФ Захаровой в рамках ПМЭФ-2025
Брифинг главы МИД РФ Захаровой в рамках ПМЭФ-2025
2025-06-19T13:32
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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мария захарова, видео
Мария Захарова
Захарова проводит брифинг в рамках ПМЭФ-2025. Прямая трансляция
Официальный представитель МИД России Мария Захарова проводит брифинг в рамках ПМЭФ-2025.
2025-06-19T13:32
true
PT192M56S
Захарова проводит брифинг в рамках ПМЭФ-2025. Прямая трансляция
Читать ria.ru в
Официальный представитель МИД России Мария Захарова проводит брифинг в рамках ПМЭФ-2025.