https://ria.ru/20250619/zakharova-2023787958.html
Выступление Захаровой на сессии на ПМЭФ-2025. Прямая трансляция
Выступление Захаровой на сессии на ПМЭФ-2025. Прямая трансляция - РИА Новости, 19.06.2025
Выступление Захаровой на сессии на ПМЭФ-2025. Прямая трансляция
Официальный представитель МИД Мария Захарова выступает на сессии "БРИКС-медиа в борьбе за свободу слова и альтернативную культурную и информационную повестку"... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T09:07:00+03:00
2025-06-19T09:07:00+03:00
2025-06-19T09:07:00+03:00
мария захарова
брикс
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Официальный представитель МИД Мария Захарова выступает на сессии "БРИКС-медиа в борьбе за свободу слова и альтернативную культурную и информационную повестку" на ПМЭФ-2025.
РИА Новости
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5
4.7
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2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023790854_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_888dd2d4da81ff5c0b9bf76197fb95a0.jpg
Захарова на сессии "БРИКС-медиа в борьбе за свободу слова и альтернативную культурную и информационную повестку"
Захарова на сессии "БРИКС-медиа в борьбе за свободу слова и альтернативную культурную и информационную повестку"
2025-06-19T09:07
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PT86M12S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мария захарова, брикс, видео
Мария Захарова, БРИКС
Выступление Захаровой на сессии на ПМЭФ-2025. Прямая трансляция
Официальный представитель МИД Мария Захарова выступает на сессии "БРИКС-медиа в борьбе за свободу слова и альтернативную культурную и информационную повестку" на ПМЭФ-2025.
2025-06-19T09:07
true
PT86M12S
Выступление Захаровой на сессии на ПМЭФ-2025. Прямая трансляция
Читать ria.ru в
Официальный представитель МИД Мария Захарова выступает на сессии "БРИКС-медиа в борьбе за свободу слова и альтернативную культурную и информационную повестку" на ПМЭФ-2025.