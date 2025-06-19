https://ria.ru/20250619/zakharova-2023787958.html

Выступление Захаровой на сессии на ПМЭФ-2025. Прямая трансляция

Выступление Захаровой на сессии на ПМЭФ-2025. Прямая трансляция - РИА Новости, 19.06.2025

Выступление Захаровой на сессии на ПМЭФ-2025. Прямая трансляция

Официальный представитель МИД Мария Захарова выступает на сессии "БРИКС-медиа в борьбе за свободу слова и альтернативную культурную и информационную повестку"... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T09:07:00+03:00

2025-06-19T09:07:00+03:00

2025-06-19T09:07:00+03:00

мария захарова

брикс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023790854_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4ac3d9fd4da28e9701183cb917077f9f.jpg

Официальный представитель МИД Мария Захарова выступает на сессии "БРИКС-медиа в борьбе за свободу слова и альтернативную культурную и информационную повестку" на ПМЭФ-2025.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Захарова на сессии "БРИКС-медиа в борьбе за свободу слова и альтернативную культурную и информационную повестку" Захарова на сессии "БРИКС-медиа в борьбе за свободу слова и альтернативную культурную и информационную повестку" 2025-06-19T09:07 true PT86M12S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мария захарова, брикс, видео