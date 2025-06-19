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Выступление Захаровой на сессии на ПМЭФ-2025. Прямая трансляция - РИА Новости, 19.06.2025
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09:07 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/zakharova-2023787958.html
Выступление Захаровой на сессии на ПМЭФ-2025. Прямая трансляция
Выступление Захаровой на сессии на ПМЭФ-2025. Прямая трансляция - РИА Новости, 19.06.2025
Выступление Захаровой на сессии на ПМЭФ-2025. Прямая трансляция
Официальный представитель МИД Мария Захарова выступает на сессии "БРИКС-медиа в борьбе за свободу слова и альтернативную культурную и информационную повестку"... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T09:07:00+03:00
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Официальный представитель МИД Мария Захарова выступает на сессии "БРИКС-медиа в борьбе за свободу слова и альтернативную культурную и информационную повестку" на ПМЭФ-2025.
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
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Захарова на сессии "БРИКС-медиа в борьбе за свободу слова и альтернативную культурную и информационную повестку"
Захарова на сессии "БРИКС-медиа в борьбе за свободу слова и альтернативную культурную и информационную повестку"
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мария захарова, брикс, видео
Мария Захарова, БРИКС
Выступление Захаровой на сессии на ПМЭФ-2025. Прямая трансляция
Официальный представитель МИД Мария Захарова выступает на сессии "БРИКС-медиа в борьбе за свободу слова и альтернативную культурную и информационную повестку" на ПМЭФ-2025.
2025-06-19T09:07
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Выступление Захаровой на сессии на ПМЭФ-2025. Прямая трансляция

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Официальный представитель МИД Мария Захарова выступает на сессии "БРИКС-медиа в борьбе за свободу слова и альтернативную культурную и информационную повестку" на ПМЭФ-2025.
 
Мария ЗахароваБРИКС
 
 
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