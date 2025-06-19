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Захарова заявила, что Россия ответит на преследование Феоктистова в ФРГ - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
04:34 19.06.2025 (обновлено: 16:51 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/zakharova-2023768857.html
Захарова заявила, что Россия ответит на преследование Феоктистова в ФРГ
Захарова заявила, что Россия ответит на преследование Феоктистова в ФРГ - РИА Новости, 19.06.2025
Захарова заявила, что Россия ответит на преследование Феоктистова в ФРГ
Россия готовит ответ на преследование главы представительства медиагруппы "Россия сегодня" в Берлине Сергея Феоктистова, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T04:34:00+03:00
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россия
москва
берлин (город)
мария захарова
дмитрий киселев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Россия готовит ответ на преследование главы представительства медиагруппы "Россия сегодня" в Берлине Сергея Феоктистова, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.&quot;Сейчас подбираются кандидатуры среди немецких журналистов, которые работают в Москве, для принятия в отношении них соответствующих ответных мер&quot;, — сказала она РИА Новости на полях ПМЭФ.Дипломат посоветовала обязательно перевести эту новость на немецкий и распространить, чтобы реакция Москвы не стала неожиданной для журналистов из Германии."Чтобы немецкое общество знало, что их немецкое правительство уже не первый год третирует российские телевизионные каналы, российские СМИ, российских журналистов, российских корреспондентов, которые работают", — добавила Захарова, отметив, что Берлин делает все, чтобы выдавить их из информационного пространства.Ответные меры последуют за преследование не только журналиста "России сегодня", но и корреспондентов Первого канала, пообещала она. &quot;Немецким корреспондентам в Москве приготовиться&quot;, — заключила представитель МИД.Преследование главы офиса "России сегодня"Власти Германии не продлили Феоктистову вид на жительство и потребовали покинуть Германию. Ему предписали выехать до 19 августа, иначе последует депортация. По мнению немецких властей:Феоктистова, который прилетел в Германию из Москвы, чтобы помочь семье с переездом, не пустили в страну. Кроме того, полицейские пришли в берлинскую квартиру журналиста и изъяла паспорта у его жены и семилетней дочери. Как заявил гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев, такие действия немецкой полиции свидетельствуют о том, что Германия скатывается в колею к войне с Россией и соответствующим образом готовит общественное мнение.
https://ria.ru/20250503/mid-2014756460.html
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россия, москва, берлин (город), мария захарова, дмитрий киселев
ПМЭФ-2025, Россия, Москва, Берлин (город), Мария Захарова, Дмитрий Киселев
Захарова заявила, что Россия ответит на преследование Феоктистова в ФРГ

Захарова: РФ примет меры в ответ на преследование Феоктистова в ФРГ

© Фото : МИД Российской ФедерацииМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© Фото : МИД Российской Федерации
Мария Захарова. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Россия готовит ответ на преследование главы представительства медиагруппы "Россия сегодня" в Берлине Сергея Феоктистова, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«

"Сейчас подбираются кандидатуры среди немецких журналистов, которые работают в Москве, для принятия в отношении них соответствующих ответных мер", — сказала она РИА Новости на полях ПМЭФ.

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Дипломат посоветовала обязательно перевести эту новость на немецкий и распространить, чтобы реакция Москвы не стала неожиданной для журналистов из Германии.
"Чтобы немецкое общество знало, что их немецкое правительство уже не первый год третирует российские телевизионные каналы, российские СМИ, российских журналистов, российских корреспондентов, которые работают", — добавила Захарова, отметив, что Берлин делает все, чтобы выдавить их из информационного пространства.
Ответные меры последуют за преследование не только журналиста "России сегодня", но и корреспондентов Первого канала, пообещала она.
«

"Немецким корреспондентам в Москве приготовиться", — заключила представитель МИД.

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Преследование главы офиса "России сегодня"

Власти Германии не продлили Феоктистову вид на жительство и потребовали покинуть Германию. Ему предписали выехать до 19 августа, иначе последует депортация.
По мнению немецких властей:
  • продление ВНЖ сотруднику медиагруппы, поддерживающему политику Москвы на Украине, "навредило бы политическим интересам Германии";
  • еще один аргумент — "Россия сегодня" находится под санкциями ЕС с 25 февраля 2023 года, но журналист продолжает работать в медиагруппе.
Феоктистова, который прилетел в Германию из Москвы, чтобы помочь семье с переездом, не пустили в страну. Кроме того, полицейские пришли в берлинскую квартиру журналиста и изъяла паспорта у его жены и семилетней дочери.
Как заявил гендиректор "России сегодня" Дмитрий Киселев, такие действия немецкой полиции свидетельствуют о том, что Германия скатывается в колею к войне с Россией и соответствующим образом готовит общественное мнение.
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ПМЭФ-2025РоссияМоскваБерлин (город)Мария ЗахароваДмитрий Киселев
 
 
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