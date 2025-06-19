https://ria.ru/20250619/zaharova-2023954865.html

Захарова назвала диалог ЕС и Украины по правам человека анекдотичным

Захарова назвала диалог ЕС и Украины по правам человека анекдотичным - РИА Новости, 19.06.2025

Захарова назвала диалог ЕС и Украины по правам человека анекдотичным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала анекдотичным проведение в Киеве очередного раунда диалога по правам человека ЕС - Украина. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T16:13:00+03:00

2025-06-19T16:13:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала анекдотичным проведение в Киеве очередного раунда диалога по правам человека ЕС - Украина. "Это анекдот такой, диалог ЕС - Украина по правам человека. Где (на Украине - ред.) эти права соблюдаются, кем соблюдаются? Они все разрушены, уничтожены. Им (украинской стороне - ред.) надо проводить диалог по глумлению над правами человека", - сказала Захарова в ходе брифинга на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), отвечая на просьбу РИА Новости прокомментировать названное мероприятие. ПМЭФ проходит 18-21 июня, его главная тема в этом году - общие ценности как основа роста в многополярном мире. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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