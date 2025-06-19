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Захарова назвала главное в ирано-израильском конфликте - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
14:05 19.06.2025 (обновлено: 14:06 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/zaharova-2023900456.html
Захарова назвала главное в ирано-израильском конфликте
Захарова назвала главное в ирано-израильском конфликте - РИА Новости, 19.06.2025
Захарова назвала главное в ирано-израильском конфликте
Главное сейчас в ирано-израильском конфликте - не допустить раскручивания спирали насилия, Москва предпринимает политико-дипломатические усилия для содействия... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T14:05:00+03:00
2025-06-19T14:06:00+03:00
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россия
мария захарова
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Главное сейчас в ирано-израильском конфликте - не допустить раскручивания спирали насилия, Москва предпринимает политико-дипломатические усилия для содействия урегулированию конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Сегодня главное - не допустить дальнейшего раскручивания спирали насилия, добиться прекращения огня, восстановления мира, что в свою очередь создаст предпосылки для возвращения ситуации в переговорное русло. Готовы этому всемерно способствовать и предпринимаем политико-дипломатические усилия в этом направлении", - сказала Захарова в ходе брифинга на полях ПМЭФ.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявлял невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения.Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/konflikt-2023894332.html
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в мире, москва, россия, мария захарова, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
ПМЭФ-2025, В мире, Москва, Россия, Мария Захарова, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Захарова назвала главное в ирано-израильском конфликте

Захарова призвала не допустить раскручивания спирали насилия на Ближнем Востоке

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Мария Захарова. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Главное сейчас в ирано-израильском конфликте - не допустить раскручивания спирали насилия, Москва предпринимает политико-дипломатические усилия для содействия урегулированию конфликта, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Сегодня главное - не допустить дальнейшего раскручивания спирали насилия, добиться прекращения огня, восстановления мира, что в свою очередь создаст предпосылки для возвращения ситуации в переговорное русло. Готовы этому всемерно способствовать и предпринимаем политико-дипломатические усилия в этом направлении", - сказала Захарова в ходе брифинга на полях ПМЭФ.
Флаг России - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Россия хочет предостеречь США от военного вмешательства в Иран и Израиль
13:50
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Как заявил 18 июня гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, инспекторы агентства не видели конкретных доказательств, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявлял невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
Иран отвечает на действия Израиля ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным объектам. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти грозят вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь намерен обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
Захарова заявила о возможности мирного урегулирования в Иране и Израиле
Вчера, 13:22
 
ПМЭФ-2025В миреМоскваРоссияМария ЗахароваВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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