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Захарова с юмором отреагировала на слова главы Евродипломатии о России
Захарова с юмором отреагировала на слова главы Евродипломатии о России - РИА Новости, 19.06.2025
Захарова с юмором отреагировала на слова главы Евродипломатии о России
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с юмором прокомментировала заявление главы Евродипломатии Каи Каллас, что Россия представляет собой... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T11:18:00+03:00
2025-06-19T11:18:00+03:00
2025-06-19T11:26:00+03:00
россия
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кайя каллас
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с юмором прокомментировала заявление главы Евродипломатии Каи Каллас, что Россия представляет собой "360-градусную угрозу миру". "По Цельсию, боюсь спросить? Какая-то заколдованная для ЕСовок цифра", - написала Захарова в своем Telegram-канале. В 2023 году министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Москва может повернуть свою политику на "360 градусов" и таким образом осчастливить весь мир.
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россия, москва, мария захарова, кайя каллас, евросоюз
Россия, Москва, Мария Захарова, Кайя Каллас, Евросоюз
Захарова с юмором отреагировала на слова главы Евродипломатии о России
Захарова с юмором ответила на слова Каллас о 360-градусной угрозе России миру