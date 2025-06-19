https://ria.ru/20250619/zaharova-2023832342.html

Захарова с юмором отреагировала на слова главы Евродипломатии о России

Захарова с юмором отреагировала на слова главы Евродипломатии о России - РИА Новости, 19.06.2025

Захарова с юмором отреагировала на слова главы Евродипломатии о России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с юмором прокомментировала заявление главы Евродипломатии Каи Каллас, что Россия представляет собой... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T11:18:00+03:00

2025-06-19T11:18:00+03:00

2025-06-19T11:26:00+03:00

россия

москва

мария захарова

кайя каллас

евросоюз

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с юмором прокомментировала заявление главы Евродипломатии Каи Каллас, что Россия представляет собой "360-градусную угрозу миру". "По Цельсию, боюсь спросить? Какая-то заколдованная для ЕСовок цифра", - написала Захарова в своем Telegram-канале. В 2023 году министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок заявила, что Москва может повернуть свою политику на "360 градусов" и таким образом осчастливить весь мир.

https://ria.ru/20250619/zaharova-2023762615.html

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россия, москва, мария захарова, кайя каллас, евросоюз