https://ria.ru/20250619/zaharova-2023762615.html

Захарова ответила на слова Мелони о смене власти в Иране одним напоминанием

Захарова ответила на слова Мелони о смене власти в Иране одним напоминанием - РИА Новости, 19.06.2025

Захарова ответила на слова Мелони о смене власти в Иране одним напоминанием

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление премьер-министра Италии Джорджи Мелони о том, что смена власти в Иране должна произойти... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T03:29:00+03:00

2025-06-19T03:29:00+03:00

2025-06-19T03:29:00+03:00

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление премьер-министра Италии Джорджи Мелони о том, что смена власти в Иране должна произойти усилиями "угнетённого иранского народа", напомнила ей о резолюции ООН 1965 года, осуждающей вмешательство во внутренние дела государств, за которую когда-то голосовала сама Италия. "Кто-нибудь, расскажите главе итальянского правительства, что 21 декабря 1965 года 109 голосами при одной воздержавшейся Британии Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 2131 под названием "Декларация о недопустимости вмешательства во внутренние дела государств, об ограждении их независимости и суверенитета". Пусть хоть почитает для интереса, за что тогда голосовала Италия", - написала Захарова в своем Telegram-канале.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным и объектам Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.

https://ria.ru/20250618/zaharova-2023550566.html

https://ria.ru/20250618/zaharova-2023617827.html

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в мире, иран, израиль, россия, мария захарова, джорджа мелони, дональд трамп, оон