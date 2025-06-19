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Захарова ответила на слова Мелони о смене власти в Иране одним напоминанием - РИА Новости, 19.06.2025
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03:29 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/zaharova-2023762615.html
Захарова ответила на слова Мелони о смене власти в Иране одним напоминанием
Захарова ответила на слова Мелони о смене власти в Иране одним напоминанием - РИА Новости, 19.06.2025
Захарова ответила на слова Мелони о смене власти в Иране одним напоминанием
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление премьер-министра Италии Джорджи Мелони о том, что смена власти в Иране должна произойти... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T03:29:00+03:00
2025-06-19T03:29:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление премьер-министра Италии Джорджи Мелони о том, что смена власти в Иране должна произойти усилиями "угнетённого иранского народа", напомнила ей о резолюции ООН 1965 года, осуждающей вмешательство во внутренние дела государств, за которую когда-то голосовала сама Италия. &quot;Кто-нибудь, расскажите главе итальянского правительства, что 21 декабря 1965 года 109 голосами при одной воздержавшейся Британии Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 2131 под названием &quot;Декларация о недопустимости вмешательства во внутренние дела государств, об ограждении их независимости и суверенитета&quot;. Пусть хоть почитает для интереса, за что тогда голосовала Италия&quot;, - написала Захарова в своем Telegram-канале.Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля". Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля. Иран отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным и объектам Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения. В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей. Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
https://ria.ru/20250618/zaharova-2023550566.html
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в мире, иран, израиль, россия, мария захарова, джорджа мелони, дональд трамп, оон
В мире, Иран, Израиль, Россия, Мария Захарова, Джорджа Мелони, Дональд Трамп, ООН
Захарова ответила на слова Мелони о смене власти в Иране одним напоминанием

Захарова напомнила Мелони о резолюции ООН, осуждающей вмешательство в дела стран

© РИА НовостиОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление премьер-министра Италии Джорджи Мелони о том, что смена власти в Иране должна произойти усилиями "угнетённого иранского народа", напомнила ей о резолюции ООН 1965 года, осуждающей вмешательство во внутренние дела государств, за которую когда-то голосовала сама Италия.
«

"Кто-нибудь, расскажите главе итальянского правительства, что 21 декабря 1965 года 109 голосами при одной воздержавшейся Британии Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 2131 под названием "Декларация о недопустимости вмешательства во внутренние дела государств, об ограждении их независимости и суверенитета". Пусть хоть почитает для интереса, за что тогда голосовала Италия", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

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Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы, средства ПВО, ракеты "земля-земля".
Иран отрицает военную составляющую своего атомного проекта. Разведсообщество США, вопреки заявлениям президента Дональда Трампа и Израиля, сочло, что Иран не стремился к созданию ядерного оружия, о чем сообщал телеканал CNN. Бывший британский посол в Узбекистане Крейг Мюррей заявлял РИА Новости, что Иран проявил невероятное терпение и миролюбие в течение последних нескольких лет, несмотря на действия Израиля.
Иран отвечает ракетными залпами и запуском ударных беспилотников, заявляя, что наносит удары по военным и объектам Израиля. С обеих сторон растет число попаданий в жилые строения и жертв среди гражданского населения.
В Израиле заявили, что от иранских ударов погибли более 20 человек, свыше 800 получили ранения. По данным минздрава Ирана, в стране погибли более 220 человек и не менее 1,8 тысячи пострадали. При этом посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщал РИА Новости, что погибли около 300 мирных жителей.
Израиль и Иран обмениваются ударами по несколько раз в день. Израильские власти обещают вести кампанию до уничтожения ядерной программы Ирана. Тегеран в свою очередь грозит обстреливать Израиль до тех пор, пока тот не прекратит бомбежки.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 18.06.2025
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Вчера, 16:04
 
В миреИранИзраильРоссияМария ЗахароваДжорджа МелониДональд ТрампООН
 
 
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