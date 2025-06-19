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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" за сутки
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" за сутки - РИА Новости, 19.06.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" за сутки
"Южная" группировка улучшила тактическое положение, ВСУ потеряли до 205 военнослужащих и два орудия полевой артиллерии за сутки, сообщили в четверг в Минобороны РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T12:07:00+03:00
2025-06-19T12:07:00+03:00
2025-06-19T12:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
северск
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. "Южная" группировка улучшила тактическое положение, ВСУ потеряли до 205 военнослужащих и два орудия полевой артиллерии за сутки, сообщили в четверг в Минобороны России."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Выемка, Миньковка, Федоровка, Клебан-Бык и Константиновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.Уточняется, что ВСУ потеряли до 205 военнослужащих, два пикапа, два орудия полевой артиллерии и два склада боеприпасов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, северск, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Северск, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли до 205 военных в зоне действий "Юга" за сутки