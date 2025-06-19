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Поступил – получи 100 тысяч: Ярославская область ждет лучших абитуриентов - РИА Новости, 19.06.2025
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Ярославская область
 
12:11 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/yaroslavl-2023857286.html
Поступил – получи 100 тысяч: Ярославская область ждет лучших абитуриентов
Поступил – получи 100 тысяч: Ярославская область ждет лучших абитуриентов - РИА Новости, 19.06.2025
Поступил – получи 100 тысяч: Ярославская область ждет лучших абитуриентов
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев призвал абитуриентов-медалистов со всей России выбирать учебу в вузах его региона, сообщает корреспондент РИА... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T12:11:00+03:00
2025-06-19T12:11:00+03:00
ярославская область
ярославская область
общество
россия
михаил евраев
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев призвал абитуриентов-медалистов со всей России выбирать учебу в вузах его региона, сообщает корреспондент РИА Новости проходящего в Северной столице ПМЭФ-2025. "Мы медалистам платим. И не только своим. Потому что, с одной стороны, мы стимулируем талантливую молодежь остаться учиться у нас, а с другой, нам важно воодушевлять и жителей других регионов для того, чтобы они приезжали учиться к нам и связывали свою судьбу с Ярославской областью. Неважно, где ты получил медаль: у нас, в Калининграде или во Владивостоке. Ты медалист, приехал поступать в ярославский вуз – получи сто тысяч", - сказал Евраев. Он подчеркнул, что в области поддерживают талантливую молодежь. "У нас таких программ много, много мер поддержки молодых специалистов, поддержки демографии. Плюс сама по себе территория очень интересна. Приезжайте – вы влюбитесь в регион, чей главный город является столицей Золотого кольца России и в большой степени олицетворением российской истории", - призвал Евраев.
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ярославская область, общество, россия, михаил евраев
Ярославская область, Ярославская область, Общество, Россия, Михаил Евраев
Поступил – получи 100 тысяч: Ярославская область ждет лучших абитуриентов

Ярославский губернатор призвал абитуриентов выбирать вузы региона

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПМЭФ-2025. Стенд РИА Новости и студия радио Sputnik
ПМЭФ-2025. Стенд РИА Новости и студия радио Sputnik - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев призвал абитуриентов-медалистов со всей России выбирать учебу в вузах его региона, сообщает корреспондент РИА Новости проходящего в Северной столице ПМЭФ-2025.
"Мы медалистам платим. И не только своим. Потому что, с одной стороны, мы стимулируем талантливую молодежь остаться учиться у нас, а с другой, нам важно воодушевлять и жителей других регионов для того, чтобы они приезжали учиться к нам и связывали свою судьбу с Ярославской областью. Неважно, где ты получил медаль: у нас, в Калининграде или во Владивостоке. Ты медалист, приехал поступать в ярославский вуз – получи сто тысяч", - сказал Евраев.
Он подчеркнул, что в области поддерживают талантливую молодежь.
"У нас таких программ много, много мер поддержки молодых специалистов, поддержки демографии. Плюс сама по себе территория очень интересна. Приезжайте – вы влюбитесь в регион, чей главный город является столицей Золотого кольца России и в большой степени олицетворением российской истории", - призвал Евраев.
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Ярославская областьЯрославская областьОбществоРоссияМихаил Евраев
 
 
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