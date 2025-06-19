https://ria.ru/20250619/yanao-2023998311.html
Итоговый этап чемпионата высоких технологий пройдет в ЯНАО
Итоговый этап чемпионата высоких технологий пройдет в ЯНАО - РИА Новости, 19.06.2025
Итоговый этап чемпионата высоких технологий пройдет в ЯНАО
Итоговый (межрегиональный) этап чемпионата высоких технологий по компетенции "Фельдшер по медицинской реабилитации завершится в четверг в Ямало-Ненецком... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T17:46:00+03:00
2025-06-19T17:46:00+03:00
2025-06-19T17:46:00+03:00
чемпионат «профессионалы»
россия
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Итоговый (межрегиональный) этап чемпионата высоких технологий по компетенции "Фельдшер по медицинской реабилитации завершится в четверг в Ямало-Ненецком автономном округе, он проходит на базе Ямальского многопрофильного колледжа, сообщает пресс-служба Института развития профессионального образования. Свое мастерство на соревновании показывают конкурсанты из шести субъектов Российской Федерации: Республики Татарстан, Новгородской, Тюменской, Липецкой, Свердловской областей и Ямало-Ненецкого автономного округа. Участники решают практические задачи, демонстрируют знания технологий и современных методик в области медицинской реабилитации. Организаторы отметили, что это отличная возможность для обмена опытом между представителями разных субъектов страны. "Конкурсные задания в рамках чемпионата высоких технологий по компетенции “Фельдшер по медицинской реабилитации” отражают современные требования к специалисту, сочетают теоретические знания с практическими навыками, а также включают элементы работы с инновационными технологиями и решения нештатных ситуаций. Конкурсанты выполняют комплексные задания, имитирующие реальные рабочие ситуации, что позволяет им оценить свою готовность к профессиональной деятельности. Я уверена, что такие соревнования способствуют формированию нового поколения высококвалифицированных специалистов, готовых решать самые сложные задачи и вносить вклад в развитие нашей страны", – прокомментировала главный эксперт итогового (межрегионального) этапа Чемпионата высоких технологий в ЯНАО Галина Оситян. Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" включает в себя чемпионат "Профессионалы" и чемпионат высоких технологий. Оно направлено на поддержку талантливой молодежи, укрепление кадрового потенциала и обеспечение технологического суверенитета России. Соревнования проводятся в рамках федерального проекта "Профессионалитет", который с 2025 года входит в национальный проект "Молодежь и дети". Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" организовано при поддержке Минпросвещения России. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.
https://ria.ru/20250619/professionaly-2023995939.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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чемпионат «профессионалы», россия, ямало-ненецкий автономный округ (янао)
Чемпионат «Профессионалы», Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)
Итоговый этап чемпионата высоких технологий пройдет в ЯНАО
В ЯНАО состоится межрегиональный этап чемпионата высоких технологий
МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Итоговый (межрегиональный) этап чемпионата высоких технологий по компетенции "Фельдшер по медицинской реабилитации завершится в четверг в Ямало-Ненецком автономном округе, он проходит на базе Ямальского многопрофильного колледжа, сообщает пресс-служба Института развития профессионального образования.
Свое мастерство на соревновании показывают конкурсанты из шести субъектов Российской Федерации: Республики Татарстан, Новгородской, Тюменской, Липецкой, Свердловской областей и Ямало-Ненецкого автономного округа.
Участники решают практические задачи, демонстрируют знания технологий и современных методик в области медицинской реабилитации. Организаторы отметили, что это отличная возможность для обмена опытом между представителями разных субъектов страны.
"Конкурсные задания в рамках чемпионата высоких технологий по компетенции “Фельдшер по медицинской реабилитации” отражают современные требования к специалисту, сочетают теоретические знания с практическими навыками, а также включают элементы работы с инновационными технологиями и решения нештатных ситуаций. Конкурсанты выполняют комплексные задания, имитирующие реальные рабочие ситуации, что позволяет им оценить свою готовность к профессиональной деятельности. Я уверена, что такие соревнования способствуют формированию нового поколения высококвалифицированных специалистов, готовых решать самые сложные задачи и вносить вклад в развитие нашей страны", – прокомментировала главный эксперт итогового (межрегионального) этапа Чемпионата высоких технологий в ЯНАО Галина Оситян.
Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" включает в себя чемпионат "Профессионалы" и чемпионат высоких технологий. Оно направлено на поддержку талантливой молодежи, укрепление кадрового потенциала и обеспечение технологического суверенитета России.
Соревнования проводятся в рамках федерального проекта "Профессионалитет", который с 2025 года входит в национальный проект "Молодежь и дети".
Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству "Профессионалы" организовано при поддержке Минпросвещения России. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.