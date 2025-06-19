https://ria.ru/20250619/yakutiya-2024047060.html

Регулярные доставки грузов дронами ГТЛК стартуют в Якутии

Регулярные доставки грузов дронами ГТЛК стартуют в Якутии - РИА Новости, 19.06.2025

Регулярные доставки грузов дронами ГТЛК стартуют в Якутии

Перевозка малогабаритных грузов на беспилотниках ГТЛК из Якутска в Нижний-Бестях через реку Лена с июня станет регулярной, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T20:51:00+03:00

2025-06-19T20:51:00+03:00

2025-06-19T20:51:00+03:00

республика саха (якутия)

якутск

республика саха (якутия)

айсен николаев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2024045455_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7830682a19c64b4ec724d6fcc527c5af.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Перевозка малогабаритных грузов на беспилотниках ГТЛК из Якутска в Нижний-Бестях через реку Лена с июня станет регулярной, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава Якутии Айсен Николаев. Как отметил Николаев, Якутия ведет тесное сотрудничество с ГТЛК по поставкам беспилотников для мониторинга паводока и лесных пожаров. На сегодня регион получил 35 дронов. Техника распределена по подведомственным учреждениям республики. По словам главы Якутии, на форуме с руководителем ГТЛК Евгением Дитрихом они обсудили техническое качество этих аппаратов. "В прошлом году мы начали работу по экспериментальной доставке малогабаритных грузов в сельской местности. В принципе, результаты неплохие с точки зрения скорости. Там, где раньше на перевозку нужно было порядка 10 часов, сейчас мы тратим полтора часа. Но другой вопрос, мы должны продумать регулярные маршруты и себестоимость этих перевозок. Пока постоянно действующих маршрутов нет. Но сейчас будет открываться постоянно действующий маршрут с Якутска до Нижнего-Бестяха, это через реку Лена, по поставкам малогабаритных грузов. Мы надеемся, что уже в этом месяце такой маршрут начнет действовать. Воздушный мост будет появится", - рассказал собеседник агентства. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250619/kinopavilon-2024046639.html

https://ria.ru/20250606/yakutiya-2021227579.html

якутск

республика саха (якутия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

якутск, республика саха (якутия), айсен николаев