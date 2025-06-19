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Регулярные доставки грузов дронами ГТЛК стартуют в Якутии - РИА Новости, 19.06.2025
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Республика Саха (Якутия)
 
20:51 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/yakutiya-2024047060.html
Регулярные доставки грузов дронами ГТЛК стартуют в Якутии
Регулярные доставки грузов дронами ГТЛК стартуют в Якутии - РИА Новости, 19.06.2025
Регулярные доставки грузов дронами ГТЛК стартуют в Якутии
Перевозка малогабаритных грузов на беспилотниках ГТЛК из Якутска в Нижний-Бестях через реку Лена с июня станет регулярной, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T20:51:00+03:00
2025-06-19T20:51:00+03:00
республика саха (якутия)
якутск
республика саха (якутия)
айсен николаев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Перевозка малогабаритных грузов на беспилотниках ГТЛК из Якутска в Нижний-Бестях через реку Лена с июня станет регулярной, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава Якутии Айсен Николаев. Как отметил Николаев, Якутия ведет тесное сотрудничество с ГТЛК по поставкам беспилотников для мониторинга паводока и лесных пожаров. На сегодня регион получил 35 дронов. Техника распределена по подведомственным учреждениям республики. По словам главы Якутии, на форуме с руководителем ГТЛК Евгением Дитрихом они обсудили техническое качество этих аппаратов. "В прошлом году мы начали работу по экспериментальной доставке малогабаритных грузов в сельской местности. В принципе, результаты неплохие с точки зрения скорости. Там, где раньше на перевозку нужно было порядка 10 часов, сейчас мы тратим полтора часа. Но другой вопрос, мы должны продумать регулярные маршруты и себестоимость этих перевозок. Пока постоянно действующих маршрутов нет. Но сейчас будет открываться постоянно действующий маршрут с Якутска до Нижнего-Бестяха, это через реку Лена, по поставкам малогабаритных грузов. Мы надеемся, что уже в этом месяце такой маршрут начнет действовать. Воздушный мост будет появится", - рассказал собеседник агентства. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/kinopavilon-2024046639.html
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якутск, республика саха (якутия), айсен николаев
Республика Саха (Якутия), Якутск, Республика Саха (Якутия), Айсен Николаев
Регулярные доставки грузов дронами ГТЛК стартуют в Якутии

В июне стартуют доставки грузов дронами ГТЛК по маршруту Якутск - Нижний-Бестях

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГлава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев на ПМЭФ-2025
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев на ПМЭФ-2025
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Перевозка малогабаритных грузов на беспилотниках ГТЛК из Якутска в Нижний-Бестях через реку Лена с июня станет регулярной, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ глава Якутии Айсен Николаев.
Как отметил Николаев, Якутия ведет тесное сотрудничество с ГТЛК по поставкам беспилотников для мониторинга паводока и лесных пожаров. На сегодня регион получил 35 дронов. Техника распределена по подведомственным учреждениям республики.
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев на ПМЭФ-2025 - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
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По словам главы Якутии, на форуме с руководителем ГТЛК Евгением Дитрихом они обсудили техническое качество этих аппаратов.
"В прошлом году мы начали работу по экспериментальной доставке малогабаритных грузов в сельской местности. В принципе, результаты неплохие с точки зрения скорости. Там, где раньше на перевозку нужно было порядка 10 часов, сейчас мы тратим полтора часа. Но другой вопрос, мы должны продумать регулярные маршруты и себестоимость этих перевозок. Пока постоянно действующих маршрутов нет. Но сейчас будет открываться постоянно действующий маршрут с Якутска до Нижнего-Бестяха, это через реку Лена, по поставкам малогабаритных грузов. Мы надеемся, что уже в этом месяце такой маршрут начнет действовать. Воздушный мост будет появится", - рассказал собеседник агентства.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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Республика Саха (Якутия)ЯкутскРеспублика Саха (Якутия)Айсен Николаев
 
 
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