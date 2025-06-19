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Путин и Си Цзиньпин высоко оценили политическое взаимодоверие КНР и России - РИА Новости, 19.06.2025
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13:58 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/vzaimodoverie--2023897483.html
Путин и Си Цзиньпин высоко оценили политическое взаимодоверие КНР и России
Путин и Си Цзиньпин высоко оценили политическое взаимодоверие КНР и России - РИА Новости, 19.06.2025
Путин и Си Цзиньпин высоко оценили политическое взаимодоверие КНР и России
Главы РФ и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора высоко оценили политическое взаимодоверие между Москвой и Пекином. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T13:58:00+03:00
2025-06-19T13:58:00+03:00
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москва
китай
си цзиньпин
владимир путин
в мире
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ПЕКИН, 19 июн – РИА Новости. Главы РФ и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора высоко оценили политическое взаимодоверие между Москвой и Пекином. В четверг лидеры РФ и КНР провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили актуальную ситуацию на Ближнем Востоке. "Главы двух государств высоко оценили политическое взаимное доверие и стратегическое сотрудничество на высоком уровне между Китаем и Россией", - сообщает Центральное телевидение Китая по итогам переговоров двух лидеров. Телеканал отмечает, что Путин и Си Цзиньпин договорились поддерживать тесные обмены на высоком уровне, содействовать сотрудничеству в различных областях и содействовать углубленному развитию отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Китаем и Россией.
https://ria.ru/20241126/lavrov--1985754340.html
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россия, москва, китай, си цзиньпин, владимир путин, в мире
Россия, Москва, Китай, Си Цзиньпин, Владимир Путин, В мире
Путин и Си Цзиньпин высоко оценили политическое взаимодоверие КНР и России

Путин и Си Цзиньпин высоко оценили политическое взаимодоверие Китая и России

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Си Цзиньпин
Владимир Путин и Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Владимир Путин и Си Цзиньпин. Архивное фото
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ПЕКИН, 19 июн – РИА Новости. Главы РФ и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора высоко оценили политическое взаимодоверие между Москвой и Пекином.
В четверг лидеры РФ и КНР провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили актуальную ситуацию на Ближнем Востоке.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
Лавров рассказал о связях между Россией и Китаем
26 ноября 2024, 12:12
"Главы двух государств высоко оценили политическое взаимное доверие и стратегическое сотрудничество на высоком уровне между Китаем и Россией", - сообщает Центральное телевидение Китая по итогам переговоров двух лидеров.
Телеканал отмечает, что Путин и Си Цзиньпин договорились поддерживать тесные обмены на высоком уровне, содействовать сотрудничеству в различных областях и содействовать углубленному развитию отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Китаем и Россией.
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02:31
 
РоссияМоскваКитайСи ЦзиньпинВладимир ПутинВ мире
 
 
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