https://ria.ru/20250619/vzaimodoverie--2023897483.html

Путин и Си Цзиньпин высоко оценили политическое взаимодоверие КНР и России

Путин и Си Цзиньпин высоко оценили политическое взаимодоверие КНР и России - РИА Новости, 19.06.2025

Путин и Си Цзиньпин высоко оценили политическое взаимодоверие КНР и России

Главы РФ и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора высоко оценили политическое взаимодоверие между Москвой и Пекином. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T13:58:00+03:00

2025-06-19T13:58:00+03:00

2025-06-19T13:58:00+03:00

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ПЕКИН, 19 июн – РИА Новости. Главы РФ и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора высоко оценили политическое взаимодоверие между Москвой и Пекином. В четверг лидеры РФ и КНР провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили актуальную ситуацию на Ближнем Востоке. "Главы двух государств высоко оценили политическое взаимное доверие и стратегическое сотрудничество на высоком уровне между Китаем и Россией", - сообщает Центральное телевидение Китая по итогам переговоров двух лидеров. Телеканал отмечает, что Путин и Си Цзиньпин договорились поддерживать тесные обмены на высоком уровне, содействовать сотрудничеству в различных областях и содействовать углубленному развитию отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Китаем и Россией.

https://ria.ru/20241126/lavrov--1985754340.html

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китай

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россия, москва, китай, си цзиньпин, владимир путин, в мире