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ВТБ на ПМЭФ-2025 заключил соглашения о сотрудничестве с регионами России - РИА Новости, 19.06.2025
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18:51 19.06.2025 (обновлено: 18:52 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/vtb-2024022186.html
ВТБ на ПМЭФ-2025 заключил соглашения о сотрудничестве с регионами России
ВТБ на ПМЭФ-2025 заключил соглашения о сотрудничестве с регионами России - РИА Новости, 19.06.2025
ВТБ на ПМЭФ-2025 заключил соглашения о сотрудничестве с регионами России
ВТБ на ПМЭФ-2025 заключил соглашения о сотрудничестве с правительствами семи регионов России, сообщил заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T18:51:00+03:00
2025-06-19T18:52:00+03:00
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. ВТБ на ПМЭФ-2025 заключил соглашения о сотрудничестве с правительствами семи регионов России, сообщил заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников. Документы подписаны с правительствами Алтайского края, Архангельской области, Забайкальского края, Омской области, Ханты-Мансийского автономного округа, Донецкой и Луганской Народных Республик. Договоренности предусматривают совместную работу в решении задач их социально-экономического развития. "Эти соглашения открывают перед нами новые возможности для совместной работы. ВТБ нацелен на поддержку региональных проектов и внедрение современных банковских технологий, работу с бизнесом на каждом этапе развития – от индивидуальных предпринимателей и самозанятых до системообразующих компаний. Банк присутствует во всех субъектах страны и продолжает почти каждый день открывать новые отделения для увеличения доступности финансовых услуг. Особое внимание мы уделяем новым регионам России и хотим быть для них надежным финансовым партнером, создавать комфортные условия для жизни и работы", – приводит пресс-служба ВТБ слова Бортникова. Основными направлениями сотрудничества в регионах станут развитие современных банковских технологий и инфраструктуры, реализация инвестиционных программ, поддержка инновационного развития промышленного комплекса и приоритетных региональных проектов. Кроме того, совместная работа банка и региональных властей будет направлена на развитие системы кредитования всех сегментов клиентов, в том числе с использованием механизмов государственной поддержки. Со стороны регионов соглашения с банком подписали губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Руслан Кухарук, губернатор Забайкальского края Александр Осипов, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава ДНР Денис Пушилин, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, губернатор Омской области Виталий Хоценко и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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втб (банк), экономика, россия, пмэф
ВТБ (банк), Экономика, Россия, ПМЭФ
ВТБ на ПМЭФ-2025 заключил соглашения о сотрудничестве с регионами России

ВТБ на ПМЭФ-2025 договорился о партнерстве с семью российскими регионами

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкБаннеры с символикой Петербургского международного экономического форума
Баннеры с символикой Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. ВТБ на ПМЭФ-2025 заключил соглашения о сотрудничестве с правительствами семи регионов России, сообщил заместитель президента – председателя правления ВТБ Денис Бортников.
Документы подписаны с правительствами Алтайского края, Архангельской области, Забайкальского края, Омской области, Ханты-Мансийского автономного округа, Донецкой и Луганской Народных Республик. Договоренности предусматривают совместную работу в решении задач их социально-экономического развития.
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"Эти соглашения открывают перед нами новые возможности для совместной работы. ВТБ нацелен на поддержку региональных проектов и внедрение современных банковских технологий, работу с бизнесом на каждом этапе развития – от индивидуальных предпринимателей и самозанятых до системообразующих компаний. Банк присутствует во всех субъектах страны и продолжает почти каждый день открывать новые отделения для увеличения доступности финансовых услуг. Особое внимание мы уделяем новым регионам России и хотим быть для них надежным финансовым партнером, создавать комфортные условия для жизни и работы", – приводит пресс-служба ВТБ слова Бортникова.
Основными направлениями сотрудничества в регионах станут развитие современных банковских технологий и инфраструктуры, реализация инвестиционных программ, поддержка инновационного развития промышленного комплекса и приоритетных региональных проектов. Кроме того, совместная работа банка и региональных властей будет направлена на развитие системы кредитования всех сегментов клиентов, в том числе с использованием механизмов государственной поддержки.
Со стороны регионов соглашения с банком подписали губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Руслан Кухарук, губернатор Забайкальского края Александр Осипов, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава ДНР Денис Пушилин, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, губернатор Омской области Виталий Хоценко и губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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