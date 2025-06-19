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ВТБ и Минпромторг будут сотрудничать по развитию радиоэлектроники - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
14:20 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/vtb-2023908323.html
ВТБ и Минпромторг будут сотрудничать по развитию радиоэлектроники
ВТБ и Минпромторг будут сотрудничать по развитию радиоэлектроники - РИА Новости, 19.06.2025
ВТБ и Минпромторг будут сотрудничать по развитию радиоэлектроники
На Петербургском международном экономическом форуме банк ВТБ и министерство промышленности и торговли России заключили соглашение о сотрудничестве, сообщает... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T14:20:00+03:00
2025-06-19T14:20:00+03:00
пмэф-2025
экономика
технологии
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. На Петербургском международном экономическом форуме банк ВТБ и министерство промышленности и торговли России заключили соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба банка. Подписи под документом поставили заместитель президента–председателя правления банка Валерий Лукьяненко и заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак. Соглашение предусматривает возможность предоставления широкого спектра продуктов группы ВТБ предприятиям радиоэлектронной отрасли, включая поддержку инвестиционных проектов по созданию и развитию промышленного производства. "Стратегия развития радиоэлектронной промышленности ставит перед отраслью амбициозные цели. Банк ВТБ имеет успешный опыт реализации крупнейших проектов в стратегических отраслях российской экономики. Мы готовы предоставить предприятиям радиоэлектронной отрасли дополнительные возможности для развития производственной базы и ускорения темпов выпуска конечной продукции", - отметил Лукьяненко. Он добавил, что заключаемое соглашение позволит объединить усилия в решении ключевых задач отрасли, обеспечения финансовой устойчивости предприятий, что в итоге будет способствовать укреплению экономики и промышленного суверенитета нашей страны.
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экономика, технологии, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
ПМЭФ-2025, Экономика, Технологии, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
ВТБ и Минпромторг будут сотрудничать по развитию радиоэлектроники

ВТБ и Минпромторг подписали соглашение о сотрудничестве на ПМЭФ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска банка "ВТБ"
Вывеска банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вывеска банка "ВТБ". Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. На Петербургском международном экономическом форуме банк ВТБ и министерство промышленности и торговли России заключили соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба банка.
Подписи под документом поставили заместитель президента–председателя правления банка Валерий Лукьяненко и заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак.
Баннеры ПМЭФ 2025 - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
ВТБ поддержит развитие ОЭЗ и индустриальных парков Самарской области
13:23
Соглашение предусматривает возможность предоставления широкого спектра продуктов группы ВТБ предприятиям радиоэлектронной отрасли, включая поддержку инвестиционных проектов по созданию и развитию промышленного производства.
"Стратегия развития радиоэлектронной промышленности ставит перед отраслью амбициозные цели. Банк ВТБ имеет успешный опыт реализации крупнейших проектов в стратегических отраслях российской экономики. Мы готовы предоставить предприятиям радиоэлектронной отрасли дополнительные возможности для развития производственной базы и ускорения темпов выпуска конечной продукции", - отметил Лукьяненко.
Он добавил, что заключаемое соглашение позволит объединить усилия в решении ключевых задач отрасли, обеспечения финансовой устойчивости предприятий, что в итоге будет способствовать укреплению экономики и промышленного суверенитета нашей страны.
Вывеска ВТБ - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
ВТБ предложил меры поддержки транспортной отрасли в России
13:00
 
ПМЭФ-2025ЭкономикаТехнологииМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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