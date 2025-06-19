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ВТБ и Минпромторг будут сотрудничать по развитию радиоэлектроники

ВТБ и Минпромторг будут сотрудничать по развитию радиоэлектроники - РИА Новости, 19.06.2025

ВТБ и Минпромторг будут сотрудничать по развитию радиоэлектроники

На Петербургском международном экономическом форуме банк ВТБ и министерство промышленности и торговли России заключили соглашение о сотрудничестве, сообщает... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T14:20:00+03:00

2025-06-19T14:20:00+03:00

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. На Петербургском международном экономическом форуме банк ВТБ и министерство промышленности и торговли России заключили соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба банка. Подписи под документом поставили заместитель президента–председателя правления банка Валерий Лукьяненко и заместитель министра промышленности и торговли Василий Шпак. Соглашение предусматривает возможность предоставления широкого спектра продуктов группы ВТБ предприятиям радиоэлектронной отрасли, включая поддержку инвестиционных проектов по созданию и развитию промышленного производства. "Стратегия развития радиоэлектронной промышленности ставит перед отраслью амбициозные цели. Банк ВТБ имеет успешный опыт реализации крупнейших проектов в стратегических отраслях российской экономики. Мы готовы предоставить предприятиям радиоэлектронной отрасли дополнительные возможности для развития производственной базы и ускорения темпов выпуска конечной продукции", - отметил Лукьяненко. Он добавил, что заключаемое соглашение позволит объединить усилия в решении ключевых задач отрасли, обеспечения финансовой устойчивости предприятий, что в итоге будет способствовать укреплению экономики и промышленного суверенитета нашей страны.

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экономика, технологии, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)