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ВТБ поддержит развитие ОЭЗ и индустриальных парков Самарской области - РИА Новости, 19.06.2025
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13:23 19.06.2025
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ВТБ поддержит развитие ОЭЗ и индустриальных парков Самарской области
ВТБ поддержит развитие ОЭЗ и индустриальных парков Самарской области - РИА Новости, 19.06.2025
ВТБ поддержит развитие ОЭЗ и индустриальных парков Самарской области
В рамках Петербургского международного экономического форума банк ВТБ и Самарская область подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T13:23:00+03:00
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. В рамках Петербургского международного экономического форума банк ВТБ и Самарская область подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба банка. Подписантами соглашения выступили заместитель президента - председателя правления ВТБ Валерий Лукьяненко и губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Подписанное соглашение направлено на установление партнерства, оказание финансовой поддержки развитию особых экономических зон, технопарков и индустриальных парков в Самарской области. В частности, речь идет о финансировании инвестиционных проектов по расширению производственной, инженерной и транспортной инфраструктуры особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Тольятти". "У банка ВТБ приоритетная задача – поддержка региональных экономик. Как правило, мы это делаем через реализацию крупных проектов. ОЭЗ "Тольятти", которую мы будем финансировать и поддерживать, уже сегодня насчитывает 41 предприятие. Банк планирует поддержать развитие особой экономической зоны "Тольятти" в объеме 63 миллиардов рублей", — сказал Лукьяненко. Он добавил, что заключение соглашения - важный шаг к расширению сотрудничества сторон. "Банк понимает важность финансового обеспечения реализации крупных инфраструктурных проектов, нацеленных как на промышленное развитие регионов, так и на улучшение качества условий жизни людей. Банк ВТБ уже имеет успешный опыт в поддержке и развитии региональных особых экономических зон и индустриальных парков, поэтому уверены, что наша поддержка ОЭЗ "Тольятти" будет способствовать ее развитию ускоренными темпами", - отметил Лукьяненко.
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поддержка бизнеса , пмэф
ПМЭФ-2025, Поддержка бизнеса , ПМЭФ
ВТБ поддержит развитие ОЭЗ и индустриальных парков Самарской области

ВТБ поддержит развитие самарских ОЭЗ и индустриальных парков

© Фото : Фонд Росконгресс/Артем ПряхинБаннеры ПМЭФ 2025
Баннеры ПМЭФ 2025 - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© Фото : Фонд Росконгресс/Артем Пряхин
Баннеры ПМЭФ 2025. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. В рамках Петербургского международного экономического форума банк ВТБ и Самарская область подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба банка.
Подписантами соглашения выступили заместитель президента - председателя правления ВТБ Валерий Лукьяненко и губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
Вывеска ВТБ - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
ВТБ предложил меры поддержки транспортной отрасли в России
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Подписанное соглашение направлено на установление партнерства, оказание финансовой поддержки развитию особых экономических зон, технопарков и индустриальных парков в Самарской области. В частности, речь идет о финансировании инвестиционных проектов по расширению производственной, инженерной и транспортной инфраструктуры особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Тольятти".
"У банка ВТБ приоритетная задача – поддержка региональных экономик. Как правило, мы это делаем через реализацию крупных проектов. ОЭЗ "Тольятти", которую мы будем финансировать и поддерживать, уже сегодня насчитывает 41 предприятие. Банк планирует поддержать развитие особой экономической зоны "Тольятти" в объеме 63 миллиардов рублей", — сказал Лукьяненко.
Он добавил, что заключение соглашения - важный шаг к расширению сотрудничества сторон.
"Банк понимает важность финансового обеспечения реализации крупных инфраструктурных проектов, нацеленных как на промышленное развитие регионов, так и на улучшение качества условий жизни людей. Банк ВТБ уже имеет успешный опыт в поддержке и развитии региональных особых экономических зон и индустриальных парков, поэтому уверены, что наша поддержка ОЭЗ "Тольятти" будет способствовать ее развитию ускоренными темпами", - отметил Лукьяненко.
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