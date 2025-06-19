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ВТБ поддержит развитие ОЭЗ и индустриальных парков Самарской области

ВТБ поддержит развитие ОЭЗ и индустриальных парков Самарской области - РИА Новости, 19.06.2025

ВТБ поддержит развитие ОЭЗ и индустриальных парков Самарской области

В рамках Петербургского международного экономического форума банк ВТБ и Самарская область подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба банка. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T13:23:00+03:00

2025-06-19T13:23:00+03:00

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. В рамках Петербургского международного экономического форума банк ВТБ и Самарская область подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает пресс-служба банка. Подписантами соглашения выступили заместитель президента - председателя правления ВТБ Валерий Лукьяненко и губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Подписанное соглашение направлено на установление партнерства, оказание финансовой поддержки развитию особых экономических зон, технопарков и индустриальных парков в Самарской области. В частности, речь идет о финансировании инвестиционных проектов по расширению производственной, инженерной и транспортной инфраструктуры особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Тольятти". "У банка ВТБ приоритетная задача – поддержка региональных экономик. Как правило, мы это делаем через реализацию крупных проектов. ОЭЗ "Тольятти", которую мы будем финансировать и поддерживать, уже сегодня насчитывает 41 предприятие. Банк планирует поддержать развитие особой экономической зоны "Тольятти" в объеме 63 миллиардов рублей", — сказал Лукьяненко. Он добавил, что заключение соглашения - важный шаг к расширению сотрудничества сторон. "Банк понимает важность финансового обеспечения реализации крупных инфраструктурных проектов, нацеленных как на промышленное развитие регионов, так и на улучшение качества условий жизни людей. Банк ВТБ уже имеет успешный опыт в поддержке и развитии региональных особых экономических зон и индустриальных парков, поэтому уверены, что наша поддержка ОЭЗ "Тольятти" будет способствовать ее развитию ускоренными темпами", - отметил Лукьяненко.

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