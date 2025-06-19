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ВТБ предложил меры поддержки транспортной отрасли в России

ВТБ предложил меры поддержки транспортной отрасли в России - РИА Новости, 19.06.2025

ВТБ предложил меры поддержки транспортной отрасли в России

Достижение значительных конкурентных преимуществ российского транспорта по сравнению с другими странами на каждом из этапов логистики - задача государства,... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T13:00:00+03:00

2025-06-19T13:00:00+03:00

2025-06-19T13:00:00+03:00

россия

втб (банк)

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Достижение значительных конкурентных преимуществ российского транспорта по сравнению с другими странами на каждом из этапов логистики - задача государства, государственных банков, частных инвесторов и бизнеса, сообщил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей Дмитрий Средин в ходе Петербургского международного экономического форума. Он перечислил меры, которые, по оценке банка, могли бы стимулировать развитие транспорта. Распространить практику концессий по созданию высокоскоростных магистралей и приобретению для данных целей подвижного состава из внебюджетных источников на другие направления. Например, на создание путевой техники, необходимой для реализации "Программы поэтапного вывода путевого комплекса ОАО "РЖД" на нормативный уровень до 2035 года", которая предусматривает объем инвестиций в объеме более 7,5 триллиона рублей. Поддержать экспортный спрос на отечественные технологии. Новые технологии и производства на начальном этапе требуют масштаба выпуска и реализации для достижения окупаемости. Потребности внутри страны не всегда способны обеспечить необходимый спрос, а выход на экспорт сопряжен с высокой конкуренцией, к которой новый производитель чаще всего не готов. Для решения этой задачи ВТБ предлагает заключение долгосрочных офсетных контрактов, которые обеспечат производителям минимально гарантированный спрос, а также возможное субсидирование экспорта, чтобы стимулировать масштабирование новых технологий. Кроме того, необходимо определиться с целями технологического суверенитета в транспортном машиностроении и поддерживать инициаторов. Это можно сделать с помощью инструментов снижения технологических рисков и предоставления финансирования по конкурентным ставкам. Примером успешных решений в этой области могут стать промышленные концессии или иные формы ГЧП. Один из вариантов закрытия рисков промышленных ГЧП - участие института развития ВЭБ.РФ, в том числе с привлечением Фонда содействия инноваций и Фонда развития промышленности. "Для того, чтобы отрасль достигла технологического суверенитета, по оценкам экспертов, требуется около 5 триллионов рублей. В 2023 году, по разным оценкам, было инвестировано 250–300 миллиардов рублей. В прошлом году эта сумма удвоилась, но все равно остается недостаточной. Наши коллеги говорят о необходимости вывода новых моделей автомобилей, новых моделей подвижных составов, новых "Ласточек", которые будут ездить со скоростью 400 километров в час, а может и 500", - сказал Средин, его слова приводит пресс-служба банка. Он подчеркнул, что это все требует колоссальных инвестиций. "Например, чтобы ввести в производство одну новую модель автомобиля, даже обновленную, компании вроде General Motors необходимо от 1 миллиард долларов США. И это — на одну модель, на одном заводе. Мы, со стороны банков, продолжим обеспечивать долгосрочные кредитные ресурсы и платежную инфраструктуру, в том числе международную, для поддержки экспортных и импортных потоков. Уже 50% международных расчетов осуществляются в рублях — это колоссальный шаг, который страна сделала за последние три года", - подчеркнул старший вице-президент ВТБ.

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россия, втб (банк)