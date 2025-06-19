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Дрон ВСУ повредил дом культуры в ДНР - РИА Новости, 19.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:01 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/vsu-2024038476.html
Дрон ВСУ повредил дом культуры в ДНР
Дрон ВСУ повредил дом культуры в ДНР - РИА Новости, 19.06.2025
Дрон ВСУ повредил дом культуры в ДНР
Дом культуры получил повреждения в результате удара украинского беспилотника по населенному пункту Бугас в ДНР ночью в среду, заявило в четверг управление в... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T20:01:00+03:00
2025-06-19T20:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
россия
происшествия
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ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Дом культуры получил повреждения в результате удара украинского беспилотника по населенному пункту Бугас в ДНР ночью в среду, заявило в четверг управление в Telegram-канале администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины. Ранее на сайте Русской православной церкви сообщалось, что вследствие атаки дрона ВСУ по Бугасу ночью в среду повреждения получил храм Рождества Пресвятой Богородицы. &quot;Задокументированы повреждения остекления и фасадов по двум адресам: храм Рождества Богородицы по ул. Советской; МБУ &quot;Бугасский сельский дом культуры&quot; по ул. Советской&quot;, - говорится в сообщении ведомства.По данным управления, ВСУ в среду в 23.40 атаковали Бугас при помощи дрона-камикадзе. Отмечается, что обошлось без пострадавших.
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия
Дрон ВСУ повредил дом культуры в ДНР

Дом культуры в селе Бугас в ДНР получил повреждения при атаке дрона ВСУ

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
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Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 июн - РИА Новости. Дом культуры получил повреждения в результате удара украинского беспилотника по населенному пункту Бугас в ДНР ночью в среду, заявило в четверг управление в Telegram-канале администрации главы и правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.
Ранее на сайте Русской православной церкви сообщалось, что вследствие атаки дрона ВСУ по Бугасу ночью в среду повреждения получил храм Рождества Пресвятой Богородицы.
«

"Задокументированы повреждения остекления и фасадов по двум адресам: храм Рождества Богородицы по ул. Советской; МБУ "Бугасский сельский дом культуры" по ул. Советской", - говорится в сообщении ведомства.

По данным управления, ВСУ в среду в 23.40 атаковали Бугас при помощи дрона-камикадзе.
Отмечается, что обошлось без пострадавших.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныРоссияПроисшествия
 
 
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