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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 19.06.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"
Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 85 боевиков ВСУ, станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов противника, сообщило в четверг... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T12:08:00+03:00
2025-06-19T12:08:00+03:00
2025-06-19T12:19:00+03:00
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Подразделения группировки "Днепр" уничтожили за сутки до 85 боевиков ВСУ, станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов противника, сообщило в четверг Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны ВСУ и двухбригад теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Каменское, Новоандреевка Запорожской области, Антоновка и Никольское Херсонской области. Уничтожены до 85-ти военнослужащих противника, девять автомобилей, станция радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов",- говорится в сообщении российского военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Днепра"
МО РФ: ВСУ потеряли до 85 военных в зоне действий группировки "Днепр