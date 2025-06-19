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Подразделение группировки "Запад" улучшили тактическое положение

Подразделение группировки "Запад" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 19.06.2025

Подразделение группировки "Запад" улучшили тактическое положение

Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад в районах четырёх населённых пунктов в ДНР и Харьковской области,... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T12:06:00+03:00

2025-06-19T12:06:00+03:00

2025-06-19T12:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение формированиям четырёх украинских бригад в районах четырёх населённых пунктов в ДНР и Харьковской области, противника потерял более 200 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Колодезное, Песчаное, Купянск Харьковской области и Кировск Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Противник потерял более 200 военнослужащих, восемь автомобилей, 155 мм гаубицу М777 производства США, две станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов", - добавили в Минобороны РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)