https://ria.ru/20250619/vsu-2023848161.html

В Белгородской области при атаке БПЛА ранен мирный житель

В Белгородской области при атаке БПЛА ранен мирный житель - РИА Новости, 19.06.2025

В Белгородской области при атаке БПЛА ранен мирный житель

Житель поселка Борисполье Белгородской области ранен в результате атаки дрона ВСУ, пострадавшего госпитализируют, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T11:46:00+03:00

2025-06-19T11:46:00+03:00

2025-06-19T11:46:00+03:00

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

происшествия

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БЕЛГОРОД, 19 июн - РИА Новости. Житель поселка Борисполье Белгородской области ранен в результате атаки дрона ВСУ, пострадавшего госпитализируют, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Ракитянский район атакован беспилотником ВСУ. Ранен мирный житель. В селе Борисполье в результате атаки дрона ранен мужчина. Пострадавший с минно-взрывной травмой, множественными непроникающими осколочными ранениями головы, грудной клетки, рук и ног доставлен в Ракитянскую ЦРБ. После оказания необходимой помощи он будет переведён в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор добавил, что на месте атаки повреждён легковой автомобиль.

https://ria.ru/20250619/voditeli-2023844649.html

белгородская область

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белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия