Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области при атаке БПЛА ранен мирный житель - РИА Новости, 19.06.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:46 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/vsu-2023848161.html
В Белгородской области при атаке БПЛА ранен мирный житель
В Белгородской области при атаке БПЛА ранен мирный житель - РИА Новости, 19.06.2025
В Белгородской области при атаке БПЛА ранен мирный житель
Житель поселка Борисполье Белгородской области ранен в результате атаки дрона ВСУ, пострадавшего госпитализируют, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T11:46:00+03:00
2025-06-19T11:46:00+03:00
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269875_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fb13d1a566653c3067db80866c90f371.jpg
БЕЛГОРОД, 19 июн - РИА Новости. Житель поселка Борисполье Белгородской области ранен в результате атаки дрона ВСУ, пострадавшего госпитализируют, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Ракитянский район атакован беспилотником ВСУ. Ранен мирный житель. В селе Борисполье в результате атаки дрона ранен мужчина. Пострадавший с минно-взрывной травмой, множественными непроникающими осколочными ранениями головы, грудной клетки, рук и ног доставлен в Ракитянскую ЦРБ. После оказания необходимой помощи он будет переведён в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор добавил, что на месте атаки повреждён легковой автомобиль.
https://ria.ru/20250619/voditeli-2023844649.html
белгородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269875_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_541a17dd3b1b185357d1e960ac77bad4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия
Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Белгородской области при атаке БПЛА ранен мирный житель

Гладков: житель села Борисполье под Белгородом ранен при атаке дрона ВСУ

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 19 июн - РИА Новости. Житель поселка Борисполье Белгородской области ранен в результате атаки дрона ВСУ, пострадавшего госпитализируют, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Ракитянский район атакован беспилотником ВСУ. Ранен мирный житель. В селе Борисполье в результате атаки дрона ранен мужчина. Пострадавший с минно-взрывной травмой, множественными непроникающими осколочными ранениями головы, грудной клетки, рук и ног доставлен в Ракитянскую ЦРБ. После оказания необходимой помощи он будет переведён в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что на месте атаки повреждён легковой автомобиль.
Военнослужащие ВС РФ - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
"Противник не ожидает". Российский боец рассказал о хитрой тактике военных
11:38
 
Белгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала