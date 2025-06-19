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В Белгородской области при атаке БПЛА ранен мирный житель
В Белгородской области при атаке БПЛА ранен мирный житель - РИА Новости, 19.06.2025
В Белгородской области при атаке БПЛА ранен мирный житель
Житель поселка Борисполье Белгородской области ранен в результате атаки дрона ВСУ, пострадавшего госпитализируют, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T11:46:00+03:00
2025-06-19T11:46:00+03:00
2025-06-19T11:46:00+03:00
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
происшествия
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БЕЛГОРОД, 19 июн - РИА Новости. Житель поселка Борисполье Белгородской области ранен в результате атаки дрона ВСУ, пострадавшего госпитализируют, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Ракитянский район атакован беспилотником ВСУ. Ранен мирный житель. В селе Борисполье в результате атаки дрона ранен мужчина. Пострадавший с минно-взрывной травмой, множественными непроникающими осколочными ранениями головы, грудной клетки, рук и ног доставлен в Ракитянскую ЦРБ. После оказания необходимой помощи он будет переведён в городскую больницу №2 г. Белгорода", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор добавил, что на месте атаки повреждён легковой автомобиль.
https://ria.ru/20250619/voditeli-2023844649.html
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белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия
Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Белгородской области при атаке БПЛА ранен мирный житель
Гладков: житель села Борисполье под Белгородом ранен при атаке дрона ВСУ