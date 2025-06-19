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Три жителя Херсонской области получили ранения при обстрелах со стороны ВСУ - РИА Новости, 19.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:33 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/vsu-2023801391.html
Три жителя Херсонской области получили ранения при обстрелах со стороны ВСУ
Три жителя Херсонской области получили ранения при обстрелах со стороны ВСУ - РИА Новости, 19.06.2025
Три жителя Херсонской области получили ранения при обстрелах со стороны ВСУ
Один мирный житель населенного пункта Великая Лепетиха и двое жителей Калиновки получили ранения в результате артиллерийских обстрелов со стороны украинской... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T09:33:00+03:00
2025-06-19T09:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
каховка
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 19 июн - РИА Новости. Один мирный житель населенного пункта Великая Лепетиха и двое жителей Калиновки получили ранения в результате артиллерийских обстрелов со стороны украинской армии, всего за сутки ВСУ нанесли 47 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 10 населенных пунктов, сообщили журналистам в экстренных службах. "В результате обстрела ВСУ в Великой Лепетихе один мирный житель получил ранения, также повреждены жилые дома. В Калиновке два человека пострадали в результате обстрела ВСУ. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 24 удара из ствольной артиллерии. Еще 23 обстрела со стороны боевиков киевского режима произошли ночью", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись 10 населенных пунктов: Каховка, Великая Лепетиха, Алешки, Калиновка, Малая Лепетиха, Каиры, Пролетарка, Новая Маячка, Новая Каховка, Князе-Григоровка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
херсонская область
каховка
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херсонская область , каховка, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Каховка, Вооруженные силы Украины
Три жителя Херсонской области получили ранения при обстрелах со стороны ВСУ

ВСУ за сутки нанесли 47 ударов по левобережью Днепра, три человека ранены

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер в автомобиле скорой помощи
Фельдшер в автомобиле скорой помощи - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ГЕНИЧЕСК, 19 июн - РИА Новости. Один мирный житель населенного пункта Великая Лепетиха и двое жителей Калиновки получили ранения в результате артиллерийских обстрелов со стороны украинской армии, всего за сутки ВСУ нанесли 47 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 10 населенных пунктов, сообщили журналистам в экстренных службах.
"В результате обстрела ВСУ в Великой Лепетихе один мирный житель получил ранения, также повреждены жилые дома. В Калиновке два человека пострадали в результате обстрела ВСУ. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 24 удара из ствольной артиллерии. Еще 23 обстрела со стороны боевиков киевского режима произошли ночью", - сообщил представитель экстренных служб.
Обстрелам украинской армии подверглись 10 населенных пунктов: Каховка, Великая Лепетиха, Алешки, Калиновка, Малая Лепетиха, Каиры, Пролетарка, Новая Маячка, Новая Каховка, Князе-Григоровка.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьКаховкаВооруженные силы Украины
 
 
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