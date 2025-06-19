https://ria.ru/20250619/vsu-2023801391.html

Три жителя Херсонской области получили ранения при обстрелах со стороны ВСУ

Три жителя Херсонской области получили ранения при обстрелах со стороны ВСУ - РИА Новости, 19.06.2025

Три жителя Херсонской области получили ранения при обстрелах со стороны ВСУ

Один мирный житель населенного пункта Великая Лепетиха и двое жителей Калиновки получили ранения в результате артиллерийских обстрелов со стороны украинской... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T09:33:00+03:00

2025-06-19T09:33:00+03:00

2025-06-19T09:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

каховка

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК, 19 июн - РИА Новости. Один мирный житель населенного пункта Великая Лепетиха и двое жителей Калиновки получили ранения в результате артиллерийских обстрелов со стороны украинской армии, всего за сутки ВСУ нанесли 47 артиллерийских ударов по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, обстрелам подверглись 10 населенных пунктов, сообщили журналистам в экстренных службах. "В результате обстрела ВСУ в Великой Лепетихе один мирный житель получил ранения, также повреждены жилые дома. В Калиновке два человека пострадали в результате обстрела ВСУ. В течение светлого времени суток украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 24 удара из ствольной артиллерии. Еще 23 обстрела со стороны боевиков киевского режима произошли ночью", - сообщил представитель экстренных служб. Обстрелам украинской армии подверглись 10 населенных пунктов: Каховка, Великая Лепетиха, Алешки, Калиновка, Малая Лепетиха, Каиры, Пролетарка, Новая Маячка, Новая Каховка, Князе-Григоровка.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

херсонская область

каховка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

херсонская область , каховка, вооруженные силы украины