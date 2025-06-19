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ВСУ потеряли до 460 военных в зоне действий группировки "Центр" за сутки

ВСУ потеряли до 460 военных в зоне действий группировки "Центр" за сутки - РИА Новости, 19.06.2025

ВСУ потеряли до 460 военных в зоне действий группировки "Центр" за сутки

Украинские войска потеряли за сутки до 460 военнослужащих, семь бронемашин в зоне ответственности группировки "Центр", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T12:09:00+03:00

2025-06-19T12:09:00+03:00

2025-06-19T12:38:00+03:00

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Украинские войска потеряли за сутки до 460 военнослужащих, семь бронемашин в зоне ответственности группировки "Центр", сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения группировки "Центр" нанесли поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой, егерской бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады нацгвардии противника в районах населенных пунктов Новосергеевка, Петровского, Гродовка, Красноармейск и Русин Яр Донецкой Народной Республики."Потери противника составили до 460 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, два автомобиля и три орудия полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства", - говорится в сводке министерства.

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вооруженные силы украины, россия, безопасность