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ВСУ потеряли до 195 военных в зоне действий группировки "Восток" за сутки - РИА Новости, 19.06.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:08 19.06.2025 (обновлено: 12:38 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/vsu--2023855913.html
ВСУ потеряли до 195 военных в зоне действий группировки "Восток" за сутки
ВСУ потеряли до 195 военных в зоне действий группировки "Восток" за сутки - РИА Новости, 19.06.2025
ВСУ потеряли до 195 военных в зоне действий группировки "Восток" за сутки
Группировка "Восток" в течение суток продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области, Киев за... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T12:08:00+03:00
2025-06-19T12:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
киев
запорожская область
донецкая народная республика
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Группировка "Восток" в течение суток продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области, Киев за прошедшие сутки потерял в зоне действия группировки до 195 военнослужащих и два артиллерийских орудия, сообщило в четверг Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Поддубное, Веселое Донецкой Народной Республики, Гуляйполе Запорожской области и Степовое Днепропетровской области", - говорится в сообщении."ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и два артиллерийских орудия", - отмечается в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
киев
запорожская область
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вооруженные силы украины, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), киев, запорожская область, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Киев, Запорожская область, Донецкая Народная Республика
ВСУ потеряли до 195 военных в зоне действий группировки "Восток" за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли до 195 военных в зоне действий группировки "Восток" за сутки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота самоходной артиллерийской установки
Работа самоходной артиллерийской установки - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа самоходной артиллерийской установки. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Группировка "Восток" в течение суток продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области, Киев за прошедшие сутки потерял в зоне действия группировки до 195 военнослужащих и два артиллерийских орудия, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Поддубное, Веселое Донецкой Народной Республики, Гуляйполе Запорожской области и Степовое Днепропетровской области", - говорится в сообщении.
"ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и два артиллерийских орудия", - отмечается в сводке военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)КиевЗапорожская областьДонецкая Народная Республика
 
 
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