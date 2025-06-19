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ВСУ потеряли до 195 военных в зоне действий группировки "Восток" за сутки
ВСУ потеряли до 195 военных в зоне действий группировки "Восток" за сутки - РИА Новости, 19.06.2025
ВСУ потеряли до 195 военных в зоне действий группировки "Восток" за сутки
Группировка "Восток" в течение суток продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области, Киев за... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T12:08:00+03:00
2025-06-19T12:08:00+03:00
2025-06-19T12:38:00+03:00
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Группировка "Восток" в течение суток продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области, Киев за прошедшие сутки потерял в зоне действия группировки до 195 военнослужащих и два артиллерийских орудия, сообщило в четверг Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Поддубное, Веселое Донецкой Народной Республики, Гуляйполе Запорожской области и Степовое Днепропетровской области", - говорится в сообщении."ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и два артиллерийских орудия", - отмечается в сводке военного ведомства.
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вооруженные силы украины, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), киев, запорожская область, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Киев, Запорожская область, Донецкая Народная Республика
ВСУ потеряли до 195 военных в зоне действий группировки "Восток" за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли до 195 военных в зоне действий группировки "Восток" за сутки