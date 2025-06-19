https://ria.ru/20250619/vsu--2023855913.html

ВСУ потеряли до 195 военных в зоне действий группировки "Восток" за сутки

ВСУ потеряли до 195 военных в зоне действий группировки "Восток" за сутки - РИА Новости, 19.06.2025

ВСУ потеряли до 195 военных в зоне действий группировки "Восток" за сутки

Группировка "Восток" в течение суток продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области, Киев за... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T12:08:00+03:00

2025-06-19T12:08:00+03:00

2025-06-19T12:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Группировка "Восток" в течение суток продолжила продвижение в глубину обороны противника, нанесла поражение бригадам ВСУ в ДНР и Запорожской области, Киев за прошедшие сутки потерял в зоне действия группировки до 195 военнослужащих и два артиллерийских орудия, сообщило в четверг Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Поддубное, Веселое Донецкой Народной Республики, Гуляйполе Запорожской области и Степовое Днепропетровской области", - говорится в сообщении."ВСУ потеряли до 195 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей и два артиллерийских орудия", - отмечается в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

киев

запорожская область

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вооруженные силы украины, россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), киев, запорожская область, донецкая народная республика