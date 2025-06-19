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Песков рассказал, в каком случае встреча Путина и Трампа будет полезной
Песков рассказал, в каком случае встреча Путина и Трампа будет полезной - РИА Новости, 19.06.2025
Песков рассказал, в каком случае встреча Путина и Трампа будет полезной
Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа может быть и будет полезна только при хорошей подготовке, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T14:07:00+03:00
2025-06-19T14:07:00+03:00
2025-06-19T14:56:00+03:00
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СТРЕЛЬНА, 19 июн - РИА Новости. Встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа может быть и будет полезна только при хорошей подготовке, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Только в случае хорошей подготовки. Подготовка должна стать результатом экспертных всех проговоров и работы экспертов", - отметил он.
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россия, сша, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, в мире
Россия, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп, В мире
Песков рассказал, в каком случае встреча Путина и Трампа будет полезной
Песков: встреча Путина и Трампа будет полезной в случае тщательной подготовки