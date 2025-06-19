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В Кремле назвали цель встречи Путина и Трампа

В Кремле назвали цель встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 19.06.2025

В Кремле назвали цель встречи Путина и Трампа

Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа будет нужна для фиксации достигнутых результатов, пока домашняя работа не... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T12:51:00+03:00

2025-06-19T12:51:00+03:00

2025-06-19T13:17:00+03:00

россия

владимир путин

дональд трамп

дмитрий песков

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа будет нужна для фиксации достигнутых результатов, пока домашняя работа не проделана, ее нет смысла проводить, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Что касается встречи, то и Путин, и Трамп прекрасно отдают себе отчет, что подобная встреча необходима для фиксации на высшем уровне ранее достигнутых в результате напряженной работы результатов. Пока вот эта домашняя работа не проделана, какой смысл проводить встречу", - сказал Песков в интервью "Известиям" на полях ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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россия, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, в мире