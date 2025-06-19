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В Кремле назвали цель встречи Путина и Трампа
В Кремле назвали цель встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 19.06.2025
В Кремле назвали цель встречи Путина и Трампа
Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа будет нужна для фиксации достигнутых результатов, пока домашняя работа не... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T12:51:00+03:00
2025-06-19T12:51:00+03:00
2025-06-19T13:17:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа будет нужна для фиксации достигнутых результатов, пока домашняя работа не проделана, ее нет смысла проводить, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Что касается встречи, то и Путин, и Трамп прекрасно отдают себе отчет, что подобная встреча необходима для фиксации на высшем уровне ранее достигнутых в результате напряженной работы результатов. Пока вот эта домашняя работа не проделана, какой смысл проводить встречу", - сказал Песков в интервью "Известиям" на полях ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, в мире
Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, В мире, ПМЭФ-2025
В Кремле назвали цель встречи Путина и Трампа
Песков: встреча Путина и Трампа будет нужна для фиксации достигнутых результатов