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В Кремле назвали цель встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
12:51 19.06.2025 (обновлено: 13:17 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/vstrecha-2023871633.html
В Кремле назвали цель встречи Путина и Трампа
В Кремле назвали цель встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 19.06.2025
В Кремле назвали цель встречи Путина и Трампа
Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа будет нужна для фиксации достигнутых результатов, пока домашняя работа не... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T12:51:00+03:00
2025-06-19T13:17:00+03:00
россия
владимир путин
дональд трамп
дмитрий песков
в мире
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа будет нужна для фиксации достигнутых результатов, пока домашняя работа не проделана, ее нет смысла проводить, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Что касается встречи, то и Путин, и Трамп прекрасно отдают себе отчет, что подобная встреча необходима для фиксации на высшем уровне ранее достигнутых в результате напряженной работы результатов. Пока вот эта домашняя работа не проделана, какой смысл проводить встречу", - сказал Песков в интервью "Известиям" на полях ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, в мире
Россия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, В мире, ПМЭФ-2025
В Кремле назвали цель встречи Путина и Трампа

Песков: встреча Путина и Трампа будет нужна для фиксации достигнутых результатов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа будет нужна для фиксации достигнутых результатов, пока домашняя работа не проделана, ее нет смысла проводить, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается встречи, то и Путин, и Трамп прекрасно отдают себе отчет, что подобная встреча необходима для фиксации на высшем уровне ранее достигнутых в результате напряженной работы результатов. Пока вот эта домашняя работа не проделана, какой смысл проводить встречу", - сказал Песков в интервью "Известиям" на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит 18-21 июня. Главная тема ПМЭФ в 2025 году - "Общие ценности - основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Путин согласен со словами Трампа о том, почему они оба не поехали в Стамбул
01:16
 
ПМЭФ-2025РоссияВладимир ПутинДональд ТрампДмитрий ПесковВ мире
 
 
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