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Встреча Путина, Трампа и Зеленского станет результатом долгой подготовки - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
11:04 19.06.2025 (обновлено: 11:54 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/vstrecha-2023826578.html
Встреча Путина, Трампа и Зеленского станет результатом долгой подготовки
Встреча Путина, Трампа и Зеленского станет результатом долгой подготовки - РИА Новости, 19.06.2025
Встреча Путина, Трампа и Зеленского станет результатом долгой подготовки
Встреча президента Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским возможна только в результате серьезной подготовки,... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T11:04:00+03:00
2025-06-19T11:54:00+03:00
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дмитрий песков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Встреча президента Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским возможна только в результате серьезной подготовки, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Такая встреча на высшем уровне — она должна быть результатом длительной работы и результатом уже подготовленной почвы", — сказал он в интервью РБК на полях ПМЭФ.Минувшей ночью Путин заявил руководителям международных информагентств, что готов встретиться с Зеленским, но это должен быть некий завершающий этап, который позволил бы поставить точку. Президент также отметил, что Москве все равно, кто ведет переговоры с украинской стороны, даже если это действующий глава режима, но подписывать документы должны легитимные власти.Кроме того, он посоветовал Киеву не тянуть с переговорами, иначе ситуация может измениться в худшую для него сторону.При этом Путин отметил, что ситуация на гуманитарном треке в переговорах с Украиной сейчас такова, что имеет смысл продолжать эти переговоры, и делегации договариваются о проведении следующего раунда после 22 июня.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Его главная тема: "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
https://ria.ru/20250619/putin-2023748056.html
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Путина о встрече с Зеленским и проблемах киевского режима с легитимностью
"Все равно, кто ведет переговоры, даже если это действующий глава режима". Заявление Путина о готовности ко встрече с Зеленским и проблемах киевского режима с легитимностью.
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россия, сша, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский
ПМЭФ-2025, Россия, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Встреча Путина, Трампа и Зеленского станет результатом долгой подготовки

Песков: встреча Путина, Трампа и Зеленского станет результатом долгой подготовки

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Владимир Путин. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Встреча президента Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским возможна только в результате серьезной подготовки, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Такая встреча на высшем уровне — она должна быть результатом длительной работы и результатом уже подготовленной почвы", — сказал он в интервью РБК на полях ПМЭФ.
Минувшей ночью Путин заявил руководителям международных информагентств, что готов встретиться с Зеленским, но это должен быть некий завершающий этап, который позволил бы поставить точку. Президент также отметил, что Москве все равно, кто ведет переговоры с украинской стороны, даже если это действующий глава режима, но подписывать документы должны легитимные власти.
Кроме того, он посоветовал Киеву не тянуть с переговорами, иначе ситуация может измениться в худшую для него сторону.
При этом Путин отметил, что ситуация на гуманитарном треке в переговорах с Украиной сейчас такова, что имеет смысл продолжать эти переговоры, и делегации договариваются о проведении следующего раунда после 22 июня.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Его главная тема: "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
Президент Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
"Есть выход из нынешней ситуации". Путин ответил на главный вопрос недели
01:44
 
ПМЭФ-2025РоссияСШАДмитрий ПесковВладимир ПутинДональд ТрампВладимир Зеленский
 
 
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