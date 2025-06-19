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Встреча Путина, Трампа и Зеленского станет результатом долгой подготовки
Встреча Путина, Трампа и Зеленского станет результатом долгой подготовки - РИА Новости, 19.06.2025
Встреча Путина, Трампа и Зеленского станет результатом долгой подготовки
Встреча президента Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским возможна только в результате серьезной подготовки,... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T11:04:00+03:00
2025-06-19T11:04:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн — РИА Новости. Встреча президента Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским возможна только в результате серьезной подготовки, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Такая встреча на высшем уровне — она должна быть результатом длительной работы и результатом уже подготовленной почвы", — сказал он в интервью РБК на полях ПМЭФ.Минувшей ночью Путин заявил руководителям международных информагентств, что готов встретиться с Зеленским, но это должен быть некий завершающий этап, который позволил бы поставить точку. Президент также отметил, что Москве все равно, кто ведет переговоры с украинской стороны, даже если это действующий глава режима, но подписывать документы должны легитимные власти.Кроме того, он посоветовал Киеву не тянуть с переговорами, иначе ситуация может измениться в худшую для него сторону.При этом Путин отметил, что ситуация на гуманитарном треке в переговорах с Украиной сейчас такова, что имеет смысл продолжать эти переговоры, и делегации договариваются о проведении следующего раунда после 22 июня.Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. Его главная тема: "Общие ценности — основа роста в многополярном мире". РИА Новости выступает информационным партнером мероприятия.
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Путина о встрече с Зеленским и проблемах киевского режима с легитимностью
"Все равно, кто ведет переговоры, даже если это действующий глава режима". Заявление Путина о готовности ко встрече с Зеленским и проблемах киевского режима с легитимностью.
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россия, сша, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский
ПМЭФ-2025, Россия, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Встреча Путина, Трампа и Зеленского станет результатом долгой подготовки
Песков: встреча Путина, Трампа и Зеленского станет результатом долгой подготовки