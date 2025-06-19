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Врио новгородского губернатора оценил эффект от появления ВСМ для региона

Врио новгородского губернатора оценил эффект от появления ВСМ для региона - РИА Новости, 19.06.2025

Врио новгородского губернатора оценил эффект от появления ВСМ для региона

Реализация проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом будет способствовать развитию транспортной доступности,... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T14:25:00+03:00

2025-06-19T14:25:00+03:00

2025-06-19T16:43:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Реализация проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом будет способствовать развитию транспортной доступности, туризма, экономики в Новгородской области, сказал врио губернатора Александр Дронов на сессии ПМЭФ "Высокоскоростное движение – точки роста экономики будущего". Дронов подчеркнул, что решение президента РФ о строительстве высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург дало перспективы развития всем субъектам, участвующим в проекте, в том числе и Новгородской области. "Для нас ВСМ в первую очередь, безусловно, это транспортная доступность. Мы уже говорили о том, что время в пути сокращается в разы и до нашей Северной столицы, Санкт-Петербурга, и до столицы нашей родины, города Москвы. Конечно же, это развитие туризма. На территории субъекта будет две станции: одна станция будет на Валдае. Валдай - уникальное место, первая из жемчужин нашей области с национальным парком… Вторая остановка будет в Великом Новгороде - древний русский красивый город с богатой историей, с богатой культурой… Безусловно, это новые рабочие места. Это развитие предприятий, развитие малого и среднего бизнеса", - сказал Дронов. Он также отметил, что в четверг на площадке Петербургского международного экономического форума будет подписано соглашение с группой компаний "Нацпроектстрой" о строительстве на территории Новгородской области завода по производству железобетонных плит для строительства ВСМ. Созданная новая промышленность, с одной стороны, обеспечит потребности для строительства ВСМ, а в дальнейшем будет работать на эксплуатацию построенной инфраструктуры, добавил Дронов. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом. Строительство основного участка магистрали планируется начать в середине 2025 года. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути составит 2 часа 15 минут. Время в пути из Москвы до Великого Новгорода - 1 час 41 минута, из Великого Новгорода до Санкт-Петербурга – 27 минут. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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экономика, москва, санкт-петербург, новгородская область, россия, туризм, общество