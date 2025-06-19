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Ликсутов оценил эффект от строительства ВСМ между Москвой и Петербургом - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
11:38 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/vsm-2023844801.html
Ликсутов оценил эффект от строительства ВСМ между Москвой и Петербургом
Ликсутов оценил эффект от строительства ВСМ между Москвой и Петербургом - РИА Новости, 19.06.2025
Ликсутов оценил эффект от строительства ВСМ между Москвой и Петербургом
Реализация проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом может увеличить валовой региональный продукт (ВРП) Москвы РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T11:38:00+03:00
2025-06-19T11:38:00+03:00
пмэф-2025
экономика
москва
санкт-петербург
максим ликсутов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Реализация проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом может увеличить валовой региональный продукт (ВРП) Москвы на 15-30% в течение пяти лет после запуска, заявил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. "Исходя из опыта международного, который мы видим, рост ВРП (Москвы – ред.) от 15% до 30% - это в ближайшие там пять лет после запуска проекта. Огромные экономические эффекты, которые четко говорят о том, что для регионов, для городов - это огромный положительный эффект, который почувствует каждый житель очень быстро", - сказал Ликсутов, выступая на сессии ПМЭФ "Высокоскоростное движение - точки роста экономики будущего". Он подчеркнул, что ВСМ также подтолкнет развитие новых технологий. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, москва, санкт-петербург, максим ликсутов
ПМЭФ-2025, Экономика, Москва, Санкт-Петербург, Максим Ликсутов
Ликсутов оценил эффект от строительства ВСМ между Москвой и Петербургом

Ликсутов: реализация проекта ВСМ может увеличить ВРП Москвы на 15-30%

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов
Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Реализация проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом может увеличить валовой региональный продукт (ВРП) Москвы на 15-30% в течение пяти лет после запуска, заявил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"Исходя из опыта международного, который мы видим, рост ВРП (Москвы – ред.) от 15% до 30% - это в ближайшие там пять лет после запуска проекта. Огромные экономические эффекты, которые четко говорят о том, что для регионов, для городов - это огромный положительный эффект, который почувствует каждый житель очень быстро", - сказал Ликсутов, выступая на сессии ПМЭФ "Высокоскоростное движение - точки роста экономики будущего".
Он подчеркнул, что ВСМ также подтолкнет развитие новых технологий.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025ЭкономикаМоскваСанкт-ПетербургМаксим Ликсутов
 
 
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