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Ликсутов оценил эффект от строительства ВСМ между Москвой и Петербургом

Ликсутов оценил эффект от строительства ВСМ между Москвой и Петербургом - РИА Новости, 19.06.2025

Ликсутов оценил эффект от строительства ВСМ между Москвой и Петербургом

Реализация проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом может увеличить валовой региональный продукт (ВРП) Москвы РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T11:38:00+03:00

2025-06-19T11:38:00+03:00

2025-06-19T11:38:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Реализация проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом может увеличить валовой региональный продукт (ВРП) Москвы на 15-30% в течение пяти лет после запуска, заявил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов. "Исходя из опыта международного, который мы видим, рост ВРП (Москвы – ред.) от 15% до 30% - это в ближайшие там пять лет после запуска проекта. Огромные экономические эффекты, которые четко говорят о том, что для регионов, для городов - это огромный положительный эффект, который почувствует каждый житель очень быстро", - сказал Ликсутов, выступая на сессии ПМЭФ "Высокоскоростное движение - точки роста экономики будущего". Он подчеркнул, что ВСМ также подтолкнет развитие новых технологий. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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Ольга Фомченкова

экономика, москва, санкт-петербург, максим ликсутов