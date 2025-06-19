Ликсутов оценил эффект от строительства ВСМ между Москвой и Петербургом
Ликсутов: реализация проекта ВСМ может увеличить ВРП Москвы на 15-30%
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗаместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов
Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Реализация проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом может увеличить валовой региональный продукт (ВРП) Москвы на 15-30% в течение пяти лет после запуска, заявил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"Исходя из опыта международного, который мы видим, рост ВРП (Москвы – ред.) от 15% до 30% - это в ближайшие там пять лет после запуска проекта. Огромные экономические эффекты, которые четко говорят о том, что для регионов, для городов - это огромный положительный эффект, который почувствует каждый житель очень быстро", - сказал Ликсутов, выступая на сессии ПМЭФ "Высокоскоростное движение - точки роста экономики будущего".
Он подчеркнул, что ВСМ также подтолкнет развитие новых технологий.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.