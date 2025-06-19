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ВСМ увеличит количество пригородных поездов в Москве, заявил Ликсутов
ВСМ увеличит количество пригородных поездов в Москве, заявил Ликсутов - РИА Новости, 19.06.2025
ВСМ увеличит количество пригородных поездов в Москве, заявил Ликсутов
Реализация проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом позволит увеличить количество пригородных поездов в... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T11:38:00+03:00
2025-06-19T11:38:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Реализация проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Санкт-Петербургом позволит увеличить количество пригородных поездов в московском регионе, заявил на ПМЭФ заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."Высвобождение железнодорожных линий - как только мы перейдем с "Сапсана" и откроется грузовое движение, мы сможем вместе с РЖД добавить больше электричек. И у нас Зеленоград сможет быть обслужен, многие города Московской области, там Клин, например. То есть это все произойдет тоже достаточно быстро, и пригородное железнодорожное движение также будет активно развиваться", - сказал Ликсутов, выступая на сессии ПМЭФ, посвященной развитию высокоскоростного транспорта.Он отметил, что проект ВСМ также будет способствовать росту туристического потока и мобильности населения, также улучшится транспортная доступность городов. В Москве планируется четыре остановки поездов ВСМ.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2025, Экономика, Москва, Санкт-Петербург, Максим Ликсутов , РЖД
ВСМ увеличит количество пригородных поездов в Москве, заявил Ликсутов
Ликсутов: проект ВСМ позволит увеличить количество пригородных поездов в Москве