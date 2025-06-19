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Си Цзиньпин призвал стороны конфликта на Ближнем Востоке прекратить огонь

Си Цзиньпин призвал стороны конфликта на Ближнем Востоке прекратить огонь - РИА Новости, 19.06.2025

Си Цзиньпин призвал стороны конфликта на Ближнем Востоке прекратить огонь

Стороны конфликта на Ближнем Востоке, в особенности Израиль, должны как можно скорее остановить огонь, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T13:51:00+03:00

2025-06-19T13:51:00+03:00

2025-06-19T13:51:00+03:00

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ПЕКИН, 19 июн – РИА Новости. Стороны конфликта на Ближнем Востоке, в особенности Израиль, должны как можно скорее остановить огонь, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным. В четверг главы РФ и КНР провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили актуальную ситуацию на Ближнем Востоке. "Стороны конфликта, особенно Израиль, должны прекратить огонь как можно скорее, чтобы предотвратить эскалацию ситуации и решительно не допустить распространения войны", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая. Си Цзиньпин подчеркнул, что военная сила является "неверным способом" разрешения международных споров, по его словам, она может только усилить ненависть и противоречия.

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в мире, китай, ближний восток, израиль, си цзиньпин, владимир путин, война израиля и ирана: последние новости о конфликте