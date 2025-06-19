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Си Цзиньпин призвал стороны конфликта на Ближнем Востоке прекратить огонь - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
13:51 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/voyna-2023894721.html
Си Цзиньпин призвал стороны конфликта на Ближнем Востоке прекратить огонь
Си Цзиньпин призвал стороны конфликта на Ближнем Востоке прекратить огонь - РИА Новости, 19.06.2025
Си Цзиньпин призвал стороны конфликта на Ближнем Востоке прекратить огонь
Стороны конфликта на Ближнем Востоке, в особенности Израиль, должны как можно скорее остановить огонь, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T13:51:00+03:00
2025-06-19T13:51:00+03:00
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ближний восток
израиль
си цзиньпин
владимир путин
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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ПЕКИН, 19 июн – РИА Новости. Стороны конфликта на Ближнем Востоке, в особенности Израиль, должны как можно скорее остановить огонь, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным. В четверг главы РФ и КНР провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили актуальную ситуацию на Ближнем Востоке. "Стороны конфликта, особенно Израиль, должны прекратить огонь как можно скорее, чтобы предотвратить эскалацию ситуации и решительно не допустить распространения войны", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая. Си Цзиньпин подчеркнул, что военная сила является "неверным способом" разрешения международных споров, по его словам, она может только усилить ненависть и противоречия.
https://ria.ru/20250617/iran-2023350921.html
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в мире, китай, ближний восток, израиль, си цзиньпин, владимир путин, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
ПМЭФ-2025, В мире, Китай, Ближний Восток, Израиль, Си Цзиньпин, Владимир Путин, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Си Цзиньпин призвал стороны конфликта на Ближнем Востоке прекратить огонь

Си Цзиньпин призвал Израиль и Иран как можно скорее прекратить огонь

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 4 июля 2017
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 4 июля 2017 - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ПЕКИН, 19 июн – РИА Новости. Стороны конфликта на Ближнем Востоке, в особенности Израиль, должны как можно скорее остановить огонь, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным.
В четверг главы РФ и КНР провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили актуальную ситуацию на Ближнем Востоке.
"Стороны конфликта, особенно Израиль, должны прекратить огонь как можно скорее, чтобы предотвратить эскалацию ситуации и решительно не допустить распространения войны", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.
Си Цзиньпин подчеркнул, что военная сила является "неверным способом" разрешения международных споров, по его словам, она может только усилить ненависть и противоречия.
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
Си Цзиньпин высказался о роли КНР в восстановлении мира на Ближнем Востоке
17 июня, 15:53
 
ПМЭФ-2025В миреКитайБлижний ВостокИзраильСи ЦзиньпинВладимир ПутинВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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