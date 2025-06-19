https://ria.ru/20250619/voyna-2023675213.html

Распад неизбежен: деглобализация набирает обороты

Распад неизбежен: деглобализация набирает обороты - РИА Новости, 19.06.2025

Распад неизбежен: деглобализация набирает обороты

В канун очередного Петербургского международного экономического форума Фонд "Росконгресс" выпустил свой аналитический обзор "Милитаризация и тарифные войны... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T08:00:00+03:00

2025-06-19T08:00:00+03:00

2025-06-19T08:12:00+03:00

аналитика

экономика

цены на нефть

сша

иран

израиль

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/12/2023680872_0:85:1844:1122_1920x0_80_0_0_7c9ed7bc57e94301703725dc08140a91.jpg

В канун очередного Петербургского международного экономического форума Фонд "Росконгресс" выпустил свой аналитический обзор "Милитаризация и тарифные войны. Глобальные экономические тренды 2025". Помимо таких принципиальных тенденций, как рост протекционизма и деглобализация, которые проявляются в нарушении сложившегося за 40 лет разделения труда и связанных с ним производственных цепочек, в обзоре указывается на естественный итог — снижение торговых потоков в текущем году на 5,5-8,5%. Всемирный банк дает более осторожный прогноз — снижение роста мировой торговли с 3,4% в прошлом году до 1,8% в нынешнем.Понятно, — и об этом тоже говорится в обзоре — что перенос производства потребует времени и что при повышении тарифов придется считаться с риском роста инфляции. В любом случае тарифные войны заставят страны перестраивать модели внешней торговли, учитывая в том числе логистические возможности в условиях роста политических рисков и милитаризации международных отношений. Так, в случае перекрытия Ормузского пролива в рамках нынешнего обострения между Израилем и Ираном (не говоря уже о перспективе вовлечения в конфликт США) цена нефти прогнозируется на уровне 100-200 долларов за баррель.Вывод о росте значения энергетической составляющей глобальной экономики в целом заслуживает особого внимания, как и то, что при любом раскладе выиграют поставщики газа, включая СПГ. На это будет работать ненадежность зеленой энергетики, на которую сделал ставку Евросоюз. Определенные преимущества будут у Франции и Великобритании, связанные с наличием у них атомной энергетики, но остальные будут в провале.Важнейшим фактором в плане спроса на энергию будет формирование нового технологического уклада с опорой на информационные технологии и искусственный интеллект, включая роботизацию. Приводятся данные Международного энергетического агентства (МЭА), согласно которым в последние пять лет потребление энергии дата-центрами ежегодно росло на 12%, а к 2030 году оно увеличится более чем вдвое. Этот тренд будет характерен для США, Европы, Восточной и Юго-Восточной Азии, притом что Америка, добавлю, уже решила свои энергетические проблемы за счет сланцевой революции. Падение цен на мировом энергетическом рынке Соединенным Штатам не грозит в силу и без того низких энергетических издержек по сравнению с той же Европой, перестраивающей свой энергетический баланс и источники поставок по политическим мотивам.Свою роль в росте значения энергетики сыграет старение населения, что призвана компенсировать роботизация. В то же время приходится учитывать и такие факторы, как закредитованность национальных правительств (прогнозируется рост расходов на социальные выплаты), которые тем самым снижают задолженность частного сектора. Проблема госдолга останется — она во весь рост стоит и в самих США.Поэтому можно предположить, что дальнейшее развитие конфликта на Ближнем Востоке может сгенерировать более масштабные последствия для глобальной экономики, переживающей беспрецедентную по историческим условиям трансформацию, сопряженную с формированием в мире нового баланса сил. Этот передел так или иначе должен быть отфиксирован, что трудно себе представить без геополитических потрясений и попыток "внести ясность" в соотношение сил в глобальной политике.

https://ria.ru/20250518/neft-2017690034.html

https://ria.ru/20250616/evropa-2022996823.html

сша

иран

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Александр Яковенко https://cdnn21.img.ria.ru/images/151860/21/1518602178_608:0:2656:2048_100x100_80_0_0_ff0127921b752311e17877b40bc7f717.jpg

Александр Яковенко https://cdnn21.img.ria.ru/images/151860/21/1518602178_608:0:2656:2048_100x100_80_0_0_ff0127921b752311e17877b40bc7f717.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александр Яковенко https://cdnn21.img.ria.ru/images/151860/21/1518602178_608:0:2656:2048_100x100_80_0_0_ff0127921b752311e17877b40bc7f717.jpg

аналитика, экономика, цены на нефть, сша, иран, израиль, в мире