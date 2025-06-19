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Жестянников в Госдуме предложил передать регионам право продажи никотина - РИА Новости, 19.06.2025
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Вологодская область
 
09:17 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/vologda-2023796836.html
Жестянников в Госдуме предложил передать регионам право продажи никотина
Жестянников в Госдуме предложил передать регионам право продажи никотина - РИА Новости, 19.06.2025
Жестянников в Госдуме предложил передать регионам право продажи никотина
Инициативу по передаче регионам полномочий по регулированию продажи никотинсодержащей продукции представили на заседании комитета по охране здоровья в Госдуме,... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T09:17:00+03:00
2025-06-19T09:17:00+03:00
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Инициативу по передаче регионам полномочий по регулированию продажи никотинсодержащей продукции представили на заседании комитета по охране здоровья в Госдуме, сообщил председатель Законодательного собрания Вологодской области Сергей Жестянников. Речь шла о том, чтобы ограничивать время, места и условия торговли, как это уже сделано с алкоголем, в том числе расширить зону запрета продажи таких товаров вблизи школ и других социальных объектов. "Эта тема крайне важна для Вологодчины и других субъектов. Губернатор Георгий Филимонов неоднократно поднимал вопрос о необходимости таких изменений в законодательстве. Регионы лучше знают свои особенности и должны иметь возможность оперативно реагировать на вызовы, связанные с охраной здоровья граждан, особенно молодежи", — написал спикер Заксобрания на странице в соцсети "ВКонтакте". По его словам, проблема потребления вейпов и электронных сигарет приобретает угрожающие масштабы. За последние пять лет число пользователей таких устройств в России выросло в 46 раз, достигнув 5,3 миллиона человек. В некоторых регионах, например, на Чукотке и в Магаданской области более половины курильщиков перешли на электронные сигареты. В Вологодской области порядка 30 тысяч человек используют вейпы. Для решения проблемы активного потребления никотинсодержащей продукции Вологодчине необходимо больше полномочий, чтобы дать возможность исполнительной власти разработать инструменты для регулирования сферы, отметил Жестянников. "Положительный пример уже есть – это новые правила продажи алкоголя, благодаря которым всего за три месяца мы смогли снизить объем потребления алкоголя среди населения с 11 литров до 9,6 на душу — поднялись с 74-го на 58-е место в рейтинге Минздрава", — указал Жестянников. По его мнению, такой же подход нужен и в борьбе с никотином. Вологодская область не требует полного запрета. Она выступает за разумные ограничения. Но без передачи полномочий регионам эффективно бороться с этой проблемой невозможно. "Федеральные коллеги предложили доработать нашу законодательную инициативу, чтобы это был эффективный, юридически выверенный документ. Обязательно проведем эту работу, будем активно добиваться результата, ведь здоровье граждан – наш приоритет", — заключил Жестянников.
https://ria.ru/20250618/zhestyannikov-2023514461.html
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общество, вологодская область, россия, чукотка, сергей жестянников, георгий филимонов, госдума рф, здоровье - общество
Вологодская область, Общество, Вологодская область, Россия, Чукотка, Сергей Жестянников, Георгий Филимонов, Госдума РФ, Здоровье - Общество
Жестянников в Госдуме предложил передать регионам право продажи никотина

Спикер Жестянников предложил передать регионам право продажи никотина

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкПродажа сигарет
Продажа сигарет - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Инициативу по передаче регионам полномочий по регулированию продажи никотинсодержащей продукции представили на заседании комитета по охране здоровья в Госдуме, сообщил председатель Законодательного собрания Вологодской области Сергей Жестянников.
Речь шла о том, чтобы ограничивать время, места и условия торговли, как это уже сделано с алкоголем, в том числе расширить зону запрета продажи таких товаров вблизи школ и других социальных объектов.
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"Эта тема крайне важна для Вологодчины и других субъектов. Губернатор Георгий Филимонов неоднократно поднимал вопрос о необходимости таких изменений в законодательстве. Регионы лучше знают свои особенности и должны иметь возможность оперативно реагировать на вызовы, связанные с охраной здоровья граждан, особенно молодежи", — написал спикер Заксобрания на странице в соцсети "ВКонтакте".
По его словам, проблема потребления вейпов и электронных сигарет приобретает угрожающие масштабы. За последние пять лет число пользователей таких устройств в России выросло в 46 раз, достигнув 5,3 миллиона человек. В некоторых регионах, например, на Чукотке и в Магаданской области более половины курильщиков перешли на электронные сигареты. В Вологодской области порядка 30 тысяч человек используют вейпы.
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Для решения проблемы активного потребления никотинсодержащей продукции Вологодчине необходимо больше полномочий, чтобы дать возможность исполнительной власти разработать инструменты для регулирования сферы, отметил Жестянников.
"Положительный пример уже есть – это новые правила продажи алкоголя, благодаря которым всего за три месяца мы смогли снизить объем потребления алкоголя среди населения с 11 литров до 9,6 на душу — поднялись с 74-го на 58-е место в рейтинге Минздрава", — указал Жестянников.
По его мнению, такой же подход нужен и в борьбе с никотином. Вологодская область не требует полного запрета. Она выступает за разумные ограничения. Но без передачи полномочий регионам эффективно бороться с этой проблемой невозможно.
"Федеральные коллеги предложили доработать нашу законодательную инициативу, чтобы это был эффективный, юридически выверенный документ. Обязательно проведем эту работу, будем активно добиваться результата, ведь здоровье граждан – наш приоритет", — заключил Жестянников.
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