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В Подмосковье приземлился самолет с вернувшимися с Украины военными - РИА Новости, 19.06.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
18:34 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/voennye-2024015941.html
В Подмосковье приземлился самолет с вернувшимися с Украины военными
В Подмосковье приземлился самолет с вернувшимися с Украины военными - РИА Новости, 19.06.2025
В Подмосковье приземлился самолет с вернувшимися с Украины военными
Самолет с группой вернувшихся с подконтрольной киевскому режиму территории российских военнослужащих приземлился в одном из подмосковных аэропортов, передает... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T18:34:00+03:00
2025-06-19T18:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Самолет с группой вернувшихся с подконтрольной киевскому режиму территории российских военнослужащих приземлился в одном из подмосковных аэропортов, передает корреспондент РИА Новости. Ранее МО РФ сообщило, что 19 июня с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена группа российских военнослужащих, а взамен передана группа военнопленных ВСУ. Это уже пятый такой обмен в рамках договоренностей, достигнутых 2 июня в Стамбуле, о котором сообщает ведомство. Изначально российские военнослужащие находились в Белоруссии, там им оказывали необходимую психологическую и медицинскую помощь. После доставки в РФ российские военнослужащие пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны России.​
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в мире, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия
В Подмосковье приземлился самолет с вернувшимися с Украины военными

Самолет с вернувшимися с Украины российскими военными приземлился в Подмосковье

© Минобороны РоссииРоссийские военнослужащие, возвращенные из украинского плена
Российские военнослужащие, возвращенные из украинского плена - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© Минобороны России
Российские военнослужащие, возвращенные из украинского плена
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Самолет с группой вернувшихся с подконтрольной киевскому режиму территории российских военнослужащих приземлился в одном из подмосковных аэропортов, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее МО РФ сообщило, что 19 июня с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена группа российских военнослужащих, а взамен передана группа военнопленных ВСУ. Это уже пятый такой обмен в рамках договоренностей, достигнутых 2 июня в Стамбуле, о котором сообщает ведомство.
Изначально российские военнослужащие находились в Белоруссии, там им оказывали необходимую психологическую и медицинскую помощь. После доставки в РФ российские военнослужащие пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны России.​
Сынок, потерпи, скоро дома буду. Российские военнослужащие вернулись с подконтрольной Киеву территории - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
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