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В Подмосковье приземлился самолет с вернувшимися с Украины военными

В Подмосковье приземлился самолет с вернувшимися с Украины военными - РИА Новости, 19.06.2025

В Подмосковье приземлился самолет с вернувшимися с Украины военными

Самолет с группой вернувшихся с подконтрольной киевскому режиму территории российских военнослужащих приземлился в одном из подмосковных аэропортов, передает... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T18:34:00+03:00

2025-06-19T18:34:00+03:00

2025-06-19T18:34:00+03:00

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Самолет с группой вернувшихся с подконтрольной киевскому режиму территории российских военнослужащих приземлился в одном из подмосковных аэропортов, передает корреспондент РИА Новости. Ранее МО РФ сообщило, что 19 июня с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена группа российских военнослужащих, а взамен передана группа военнопленных ВСУ. Это уже пятый такой обмен в рамках договоренностей, достигнутых 2 июня в Стамбуле, о котором сообщает ведомство. Изначально российские военнослужащие находились в Белоруссии, там им оказывали необходимую психологическую и медицинскую помощь. После доставки в РФ российские военнослужащие пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны России.​

https://ria.ru/20250619/zvonok-2023967775.html

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