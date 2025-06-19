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В Подмосковье приземлился самолет с вернувшимися с Украины военными
В Подмосковье приземлился самолет с вернувшимися с Украины военными - РИА Новости, 19.06.2025
В Подмосковье приземлился самолет с вернувшимися с Украины военными
Самолет с группой вернувшихся с подконтрольной киевскому режиму территории российских военнослужащих приземлился в одном из подмосковных аэропортов, передает... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T18:34:00+03:00
2025-06-19T18:34:00+03:00
2025-06-19T18:34:00+03:00
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Самолет с группой вернувшихся с подконтрольной киевскому режиму территории российских военнослужащих приземлился в одном из подмосковных аэропортов, передает корреспондент РИА Новости. Ранее МО РФ сообщило, что 19 июня с подконтрольной киевскому режиму территории возвращена группа российских военнослужащих, а взамен передана группа военнопленных ВСУ. Это уже пятый такой обмен в рамках договоренностей, достигнутых 2 июня в Стамбуле, о котором сообщает ведомство. Изначально российские военнослужащие находились в Белоруссии, там им оказывали необходимую психологическую и медицинскую помощь. После доставки в РФ российские военнослужащие пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны России.
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в мире, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия
В Подмосковье приземлился самолет с вернувшимися с Украины военными
Самолет с вернувшимися с Украины российскими военными приземлился в Подмосковье