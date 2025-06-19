https://ria.ru/20250619/voenkomat-2023925572.html

СМИ: на Украине сотрудники военкомата похитили клирика канонической УПЦ

СМИ: на Украине сотрудники военкомата похитили клирика канонической УПЦ - РИА Новости, 19.06.2025

СМИ: на Украине сотрудники военкомата похитили клирика канонической УПЦ

Сотрудники военкомата в Днепропетровской области похитили клирика Каменской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Ростислава Калиновского,... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T15:01:00+03:00

2025-06-19T15:01:00+03:00

2025-06-19T15:01:00+03:00

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МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Сотрудники военкомата в Днепропетровской области похитили клирика Каменской епархии канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Ростислава Калиновского, сообщает в четверг телеканал "Первый казацкий". "ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) похитил священника УПЦ в Днепропетровской области. Сегодня в 5.00 клирика Каменской епархии УПЦ отца Ростислава Калиновского задержали. Священнослужителя провели через ВВК (военно-врачебная комиссия – ред.) и сейчас удерживают в Пятихатском ТЦК Днепропетровской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СМИ. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, ранее заявлял, что режим Владимира Зеленского сделает все, чтобы не позволить священнослужителям канонической Украинской православной церкви получить бронь от мобилизации. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.

https://ria.ru/20250611/ukraina-2022387123.html

https://ria.ru/20250612/upts-2022497095.html

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в мире, украина, днепропетровская область, владимир зеленский, александр дубинский, верховная рада украины, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц