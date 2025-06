Asia by VK помогает пользователям следить за новостями азиатской культуры

https://ria.ru/20250619/vk-2023915092.html

МОСКВА, 19 июн – РИА Новости. Направление Asia by VK фокусируется на азиатской поп-культуре: от новостей и эксклюзивных премьер до встреч со звёздами и фестивалей. Центром фандома стало сообщество Asia by VK: оно объединяет все форматы контента и активности для любителей k-pop, j-pop, аниме, дорам и других жанров.Пользователей ждут актуальные новости, подборки видео, тематические плейлисты, премьеры и онлайн-трансляции фильмов, дорам, концертов и интервью. На платформе будут и образовательные материалы: видеолекции и карточки об азиатской культуре. Для фандома запланированы розыгрыши подарков и эксклюзивного мерча.В событийном направлении Asia by VK для поклонников состоятся коллаборации ВКонтакте с азиатскими селебрити, фестивали, концерты и Meet & Greet. Флагманским проектом направления будет Фандом Фест ВКонтакте."К запуску направления Asia by VK мы подготовили анимационный ролик, где наши маскоты попадают в сеттинг азиатского фэнтези. Спотти, Персик и Спаркс одеты в традиционные костюмы восточных культур — японской, китайской и корейской. По сюжету герои пробуждают свирепого дракона — а он, вспомнив общее счастливое детство, становится их верным союзником. ВКонтакте давно поддерживает интерес аудитории к Азии, помогает тематическим авторам расти и запускает собственные проекты. Теперь у этой многомиллионной аудитории появился свой уютный мир, официальная резиденция — чтобы общаться и находить новых друзей, так же увлечённых азиатской культурой", — рассказал директор по маркетингу ВКонтакте Никита Ничкалюк.Asia by VK продолжит и расширит серию тематических проектов и коллабораций ВКонтакте с азиатскими селебрити. В 2024 году Фандом Фест ВКонтакте посетили 15 тысяч зрителей, среди которых были поклонники азиатской культуры. Звёздными гостями события стали бойз-бэнды BLITZERS и TIOT из Южной Кореи. На фестивале проходили интерактивы для фанатов k-pop, аниме, дорам и вебтунов. Также ВКонтакте запустила SUPER PUPER 100% IDOL K-POP SHOW с группой BLITZERS в VK Клипах, проект "Включай скорее" с группой W24, розыгрыш поездки в Корею и влог-шоу с победителями "Скорее в Корею" и другие проекты.

