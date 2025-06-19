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Будапешт надеется на конструктивность США по отношению к Венгрии - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
13:34 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/vengriya-2023889450.html
Будапешт надеется на конструктивность США по отношению к Венгрии
Будапешт надеется на конструктивность США по отношению к Венгрии - РИА Новости, 19.06.2025
Будапешт надеется на конструктивность США по отношению к Венгрии
Будапешт надеется, что администрация президента США Дональда Трампа будет более конструктивна и дружелюбна в отношении Венгрии, в том числе по вопросу поставок... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T13:34:00+03:00
2025-06-19T13:34:00+03:00
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сша
будапешт
венгрия
петер сийярто
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Будапешт надеется, что администрация президента США Дональда Трампа будет более конструктивна и дружелюбна в отношении Венгрии, в том числе по вопросу поставок энергоресурсов из России, заявил РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто. "На самом деле, вы знаете, что администрация (президента США Джо - ред.) Байдена ввела некоторые санкции, которые не к месту. Теперь у нас есть хорошая надежда, что нынешняя администрация США гораздо более конструктивна и дружелюбна по отношению к нам, поэтому мы надеемся, что все это дело пойдет в лучшем направлении", - сказал Сийярто агентству на полях ПМЭФ. Он указал, что американская администрация не говорила Будапешту ничего насчет возможности новых санкций против РФ в энергетике. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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сша, будапешт, венгрия, петер сийярто, дональд трамп
ПМЭФ-2025, США, Будапешт, Венгрия, Петер Сийярто, Дональд Трамп
Будапешт надеется на конструктивность США по отношению к Венгрии

Сийярто: Будапешт надеется, что администрация Трампа будет дружелюбнее к Венгрии

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПетер Сийярто
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
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Петер Сийярто. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Будапешт надеется, что администрация президента США Дональда Трампа будет более конструктивна и дружелюбна в отношении Венгрии, в том числе по вопросу поставок энергоресурсов из России, заявил РИА Новости глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"На самом деле, вы знаете, что администрация (президента США Джо - ред.) Байдена ввела некоторые санкции, которые не к месту. Теперь у нас есть хорошая надежда, что нынешняя администрация США гораздо более конструктивна и дружелюбна по отношению к нам, поэтому мы надеемся, что все это дело пойдет в лучшем направлении", - сказал Сийярто агентству на полях ПМЭФ.
Он указал, что американская администрация не говорила Будапешту ничего насчет возможности новых санкций против РФ в энергетике.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
Сийярто рассказал о планах Венгрии по закупке газа у России
12:52
 
ПМЭФ-2025СШАБудапештВенгрияПетер СийяртоДональд Трамп
 
 
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