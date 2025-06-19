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Чекунков рассказал о схеме финансирования строительства ледоколов - РИА Новости, 19.06.2025
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ПМЭФ-2025
 
03:43 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/veb-2023764359.html
Чекунков рассказал о схеме финансирования строительства ледоколов
Чекунков рассказал о схеме финансирования строительства ледоколов - РИА Новости, 19.06.2025
Чекунков рассказал о схеме финансирования строительства ледоколов
Важным элементом финансово-экономической модели формирования Трансарктического транспортного коридора является определение схемы финансирования строительства... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T03:43:00+03:00
2025-06-19T03:43:00+03:00
пмэф-2025
экономика
технологии
россия
мурманск
арктика
алексей чекунков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Важным элементом финансово-экономической модели формирования Трансарктического транспортного коридора является определение схемы финансирования строительства ледоколов, этот вопрос прорабатывается на площадке ВЭБ.РФ, сообщил в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. В мае президент России Владимир Путин поручил разработать и утвердить финансово-экономическую и организационную модель формирования Трансарктического транспортного коридора. Перечень поручений по итогам рабочей поездки главы государства в Мурманск 27 марта 2025 года опубликован на сайте Кремля. "В рамках финансовой модели Трансарктического транспортного коридора важным элементом является также определение модели финансирования создания ледоколов - кто заплатит за ледокольную проводку. Т.е. современный ледокол стоит миллиард долларов, условно говоря, а сутки его аренды пока стоят 16 миллионов рублей. Цифры не бьются - чтобы окупить его, он должен стоить 60 миллионов. А за 60 миллионов в сутки уже грузоотправителям не нужен такой ледокол. Вот сегодня вырабатывается на площадке ВЭБ.РФ, здесь ВЭБ играет важную функцию проектного офиса, вырабатывается финансовая модель, при которой бы эта нагрузка условно равномерно распределялась между "Росатомом", грузоотправителями и, возможно, федеральным бюджетом в какой-то части", - сказал Чекунков. Он отметил, что работа над финансово-экономической и организационной моделью формирования Трансарктического транспортного коридора ведется непрерывно, а основным ее элементом является принятый ранее план развития Севморпути. "В рамках плана пять основных разделов, которые отвечают за создание грузовой базы. Это как раз реализация всех инвестиционных проектов вдоль трассы Севморпути, это создание ледоколов - 10 ледоколов должно быть создано до 2035 года. Это создание флота ледового класса - наверное, самый главный вызов на сегодня, потому что для того, чтобы вывезти все, что мы производим в Арктике, нам нужно более 100 грузовых судов ледового класса. Это создание аварийно-спасательной инфраструктуры, включая навигационную, космическую, медицинскую инфраструктуру МЧС. И это, собственно, системы управления, включая цифровые платформы, не побоюсь этого слова, искусственный интеллект, которые очень важны в прогнозировании, анализе ледовой обстановки, метеорологической базы", - перечислил министр. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250517/arktika-2017587498.html
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экономика, технологии, россия, мурманск, арктика, алексей чекунков, владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ПМЭФ-2025, Экономика, Технологии, Россия, Мурманск, Арктика, Алексей Чекунков, Владимир Путин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Чекунков рассказал о схеме финансирования строительства ледоколов

Чекунков: важно определить схему финансирования строительства ледоколов

© РИА Новости / Артем Пряхин | Перейти в медиабанкАтомный ледокол "Якутия" на Канонерском острове в Санкт-Петербурге
Атомный ледокол Якутия на Канонерском острове в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Артем Пряхин
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Атомный ледокол "Якутия" на Канонерском острове в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Важным элементом финансово-экономической модели формирования Трансарктического транспортного коридора является определение схемы финансирования строительства ледоколов, этот вопрос прорабатывается на площадке ВЭБ.РФ, сообщил в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.
В мае президент России Владимир Путин поручил разработать и утвердить финансово-экономическую и организационную модель формирования Трансарктического транспортного коридора. Перечень поручений по итогам рабочей поездки главы государства в Мурманск 27 марта 2025 года опубликован на сайте Кремля.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
Путин дал новые поручения по развитию Арктической зоны
17 мая, 17:41
«
"В рамках финансовой модели Трансарктического транспортного коридора важным элементом является также определение модели финансирования создания ледоколов - кто заплатит за ледокольную проводку. Т.е. современный ледокол стоит миллиард долларов, условно говоря, а сутки его аренды пока стоят 16 миллионов рублей. Цифры не бьются - чтобы окупить его, он должен стоить 60 миллионов. А за 60 миллионов в сутки уже грузоотправителям не нужен такой ледокол. Вот сегодня вырабатывается на площадке ВЭБ.РФ, здесь ВЭБ играет важную функцию проектного офиса, вырабатывается финансовая модель, при которой бы эта нагрузка условно равномерно распределялась между "Росатомом", грузоотправителями и, возможно, федеральным бюджетом в какой-то части", - сказал Чекунков.
Он отметил, что работа над финансово-экономической и организационной моделью формирования Трансарктического транспортного коридора ведется непрерывно, а основным ее элементом является принятый ранее план развития Севморпути.
"В рамках плана пять основных разделов, которые отвечают за создание грузовой базы. Это как раз реализация всех инвестиционных проектов вдоль трассы Севморпути, это создание ледоколов - 10 ледоколов должно быть создано до 2035 года. Это создание флота ледового класса - наверное, самый главный вызов на сегодня, потому что для того, чтобы вывезти все, что мы производим в Арктике, нам нужно более 100 грузовых судов ледового класса. Это создание аварийно-спасательной инфраструктуры, включая навигационную, космическую, медицинскую инфраструктуру МЧС. И это, собственно, системы управления, включая цифровые платформы, не побоюсь этого слова, искусственный интеллект, которые очень важны в прогнозировании, анализе ледовой обстановки, метеорологической базы", - перечислил министр.
Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Универсальный атомный ледокол проекта 22220 Якутия прибыл из Петербурга в порт приписки Мурманск. 13 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
Ледокол "Якутия" пришел в порт приписки
13 апреля, 10:59
 
ПМЭФ-2025ЭкономикаТехнологииРоссияМурманскАрктикаАлексей ЧекунковВладимир ПутинГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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