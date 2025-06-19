https://ria.ru/20250619/veb-2023764359.html

Чекунков рассказал о схеме финансирования строительства ледоколов

Чекунков рассказал о схеме финансирования строительства ледоколов - РИА Новости, 19.06.2025

Чекунков рассказал о схеме финансирования строительства ледоколов

Важным элементом финансово-экономической модели формирования Трансарктического транспортного коридора является определение схемы финансирования строительства... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T03:43:00+03:00

2025-06-19T03:43:00+03:00

2025-06-19T03:43:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Важным элементом финансово-экономической модели формирования Трансарктического транспортного коридора является определение схемы финансирования строительства ледоколов, этот вопрос прорабатывается на площадке ВЭБ.РФ, сообщил в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. В мае президент России Владимир Путин поручил разработать и утвердить финансово-экономическую и организационную модель формирования Трансарктического транспортного коридора. Перечень поручений по итогам рабочей поездки главы государства в Мурманск 27 марта 2025 года опубликован на сайте Кремля. "В рамках финансовой модели Трансарктического транспортного коридора важным элементом является также определение модели финансирования создания ледоколов - кто заплатит за ледокольную проводку. Т.е. современный ледокол стоит миллиард долларов, условно говоря, а сутки его аренды пока стоят 16 миллионов рублей. Цифры не бьются - чтобы окупить его, он должен стоить 60 миллионов. А за 60 миллионов в сутки уже грузоотправителям не нужен такой ледокол. Вот сегодня вырабатывается на площадке ВЭБ.РФ, здесь ВЭБ играет важную функцию проектного офиса, вырабатывается финансовая модель, при которой бы эта нагрузка условно равномерно распределялась между "Росатомом", грузоотправителями и, возможно, федеральным бюджетом в какой-то части", - сказал Чекунков. Он отметил, что работа над финансово-экономической и организационной моделью формирования Трансарктического транспортного коридора ведется непрерывно, а основным ее элементом является принятый ранее план развития Севморпути. "В рамках плана пять основных разделов, которые отвечают за создание грузовой базы. Это как раз реализация всех инвестиционных проектов вдоль трассы Севморпути, это создание ледоколов - 10 ледоколов должно быть создано до 2035 года. Это создание флота ледового класса - наверное, самый главный вызов на сегодня, потому что для того, чтобы вывезти все, что мы производим в Арктике, нам нужно более 100 грузовых судов ледового класса. Это создание аварийно-спасательной инфраструктуры, включая навигационную, космическую, медицинскую инфраструктуру МЧС. И это, собственно, системы управления, включая цифровые платформы, не побоюсь этого слова, искусственный интеллект, которые очень важны в прогнозировании, анализе ледовой обстановки, метеорологической базы", - перечислил министр. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250517/arktika-2017587498.html

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