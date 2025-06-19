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Алиханов заявил о регистрации новой вакцины для профилактики COVID-19
Алиханов заявил о регистрации новой вакцины для профилактики COVID-19 - РИА Новости, 19.06.2025
Алиханов заявил о регистрации новой вакцины для профилактики COVID-19
Новая отечественная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции зарегистрирована в России в этом году, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга... РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T04:16:00+03:00
2025-06-19T04:16:00+03:00
2025-06-19T04:16:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Новая отечественная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции зарегистрирована в России в этом году, рассказал в интервью РИА Новости глава Минпромторга РФ Антон Алиханов в рамках ПМЭФ. "Стоит отметить, что в 2025 году Минздрав зарегистрировал новую отечественную вакцину для профилактики коронавирусной инфекции – "Гам-VLP-мультивак". Эта вакцина на основе вирусоподобных частиц для профилактики коронавирусной инфекции. Одновременно в стране проводятся НИОКР на получение новых лекарственных форм и работа по оценке целесообразности включения в состав новых штаммов", - сказал Алиханов. Он добавил, что на сегодня в России выдано 13 регистрационных удостоверений на вакцины против COVID-19. Такие вакцины могут производить в стране более 15 производителей. В конце мая в сводке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщалось, что с февраля 2025 года в мире наблюдается рост распространения COVID-19: доля положительных тестов достигла 11% впервые с июля 2024 года. Этот рост в первую очередь наблюдается в странах Восточного Средиземноморья, Юго-Восточной Азии и Западной части Тихого океана. Петербургский международный экономический форум проходит с 18 по 21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20250619/rossija-2023753192.html
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общество, россия, юго-восточная азия, тихий океан, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), воз
ПМЭФ-2025, Общество, Россия, Юго-Восточная Азия, Тихий океан, Антон Алиханов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), ВОЗ
Алиханов заявил о регистрации новой вакцины для профилактики COVID-19
Алиханов: в РФ зарегистрировали новую вакцину для профилактики COVID-19