https://ria.ru/20250619/ushakov-2023886813.html

Ушаков оценил ситуацию на Ближнем Востоке

Ушаков оценил ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 19.06.2025

Ушаков оценил ситуацию на Ближнем Востоке

Урегулирование ситуации на Ближнем Востоке может быть и должно быть достигнуто политико-дипломатическими методами, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T13:03:00+03:00

2025-06-19T13:03:00+03:00

2025-06-19T13:28:00+03:00

ближний восток

россия

юрий ушаков

в мире

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Урегулирование ситуации на Ближнем Востоке может быть и должно быть достигнуто политико-дипломатическими методами, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Урегулирование (ситуации на Ближнем Востоке - ред.) может и должно быть достигнуто исключительно политико-дипломатическими методами", - сказал Ушаков журналистам.

https://ria.ru/20250614/tramp-2022848953.html

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ближний восток, россия, юрий ушаков, в мире