https://ria.ru/20250619/ushakov-2023886813.html
Ушаков оценил ситуацию на Ближнем Востоке
Ушаков оценил ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 19.06.2025
Ушаков оценил ситуацию на Ближнем Востоке
Урегулирование ситуации на Ближнем Востоке может быть и должно быть достигнуто политико-дипломатическими методами, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T13:03:00+03:00
2025-06-19T13:03:00+03:00
2025-06-19T13:28:00+03:00
ближний восток
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Урегулирование ситуации на Ближнем Востоке может быть и должно быть достигнуто политико-дипломатическими методами, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Урегулирование (ситуации на Ближнем Востоке - ред.) может и должно быть достигнуто исключительно политико-дипломатическими методами", - сказал Ушаков журналистам.
https://ria.ru/20250614/tramp-2022848953.html
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ближний восток, россия, юрий ушаков, в мире
Ближний Восток, Россия, Юрий Ушаков, В мире
Ушаков оценил ситуацию на Ближнем Востоке
Ушаков: урегулирование ситуации на Ближнем Востоке должно быть политическим