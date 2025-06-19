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Ушаков оценил ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 19.06.2025
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13:03 19.06.2025 (обновлено: 13:28 19.06.2025)
https://ria.ru/20250619/ushakov-2023886813.html
Ушаков оценил ситуацию на Ближнем Востоке
Ушаков оценил ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 19.06.2025
Ушаков оценил ситуацию на Ближнем Востоке
Урегулирование ситуации на Ближнем Востоке может быть и должно быть достигнуто политико-дипломатическими методами, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T13:03:00+03:00
2025-06-19T13:28:00+03:00
ближний восток
россия
юрий ушаков
в мире
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Урегулирование ситуации на Ближнем Востоке может быть и должно быть достигнуто политико-дипломатическими методами, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Урегулирование (ситуации на Ближнем Востоке - ред.) может и должно быть достигнуто исключительно политико-дипломатическими методами", - сказал Ушаков журналистам.
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ближний восток, россия, юрий ушаков, в мире
Ближний Восток, Россия, Юрий Ушаков, В мире
Ушаков оценил ситуацию на Ближнем Востоке

Ушаков: урегулирование ситуации на Ближнем Востоке должно быть политическим

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Урегулирование ситуации на Ближнем Востоке может быть и должно быть достигнуто политико-дипломатическими методами, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Урегулирование (ситуации на Ближнем Востоке - ред.) может и должно быть достигнуто исключительно политико-дипломатическими методами", - сказал Ушаков журналистам.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
Трамп в беседе с Путиным назвал ситуацию на Ближнем Востоке тревожной
14 июня, 19:09
 
Ближний ВостокРоссияЮрий УшаковВ мире
 
 
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