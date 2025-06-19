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Ушаков заявил об идентичных подходах России и Китая к действиям Израиля
Ушаков заявил об идентичных подходах России и Китая к действиям Израиля - РИА Новости, 19.06.2025
Ушаков заявил об идентичных подходах России и Китая к действиям Израиля
Россия и Китай придерживаются идентичных подходов, решительно осуждают действия Израиля, нарушающие устав ООН, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T13:04:00+03:00
2025-06-19T13:04:00+03:00
2025-06-19T13:04:00+03:00
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Россия и Китай придерживаются идентичных подходов, решительно осуждают действия Израиля, нарушающие устав ООН, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Обе стороны придерживаются идентичных подходов, решительно осуждают действия Израиля, нарушающие устав ООН и другие нормы народного права", - сказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он уточнил, что президент РФ Владимир Путин привел телефонный разговор в четверг с лидером КНР Си Цзиньпином.
https://ria.ru/20250614/izrail-2022713934.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, израиль, юрий ушаков, владимир путин, си цзиньпин, оон, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
Россия, Китай, Израиль, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Си Цзиньпин, ООН, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Ушаков заявил об идентичных подходах России и Китая к действиям Израиля
Ушаков: Россия и Китай осуждают действия Израиля, нарушающие устав ООН