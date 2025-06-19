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Ушаков заявил об идентичных подходах России и Китая к действиям Израиля - РИА Новости, 19.06.2025
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13:04 19.06.2025
https://ria.ru/20250619/ushakov-2023876811.html
Ушаков заявил об идентичных подходах России и Китая к действиям Израиля
Ушаков заявил об идентичных подходах России и Китая к действиям Израиля - РИА Новости, 19.06.2025
Ушаков заявил об идентичных подходах России и Китая к действиям Израиля
Россия и Китай придерживаются идентичных подходов, решительно осуждают действия Израиля, нарушающие устав ООН, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T13:04:00+03:00
2025-06-19T13:04:00+03:00
россия
китай
израиль
юрий ушаков
владимир путин
си цзиньпин
оон
война израиля и ирана: последние новости о конфликте
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Россия и Китай придерживаются идентичных подходов, решительно осуждают действия Израиля, нарушающие устав ООН, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Обе стороны придерживаются идентичных подходов, решительно осуждают действия Израиля, нарушающие устав ООН и другие нормы народного права", - сказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он уточнил, что президент РФ Владимир Путин привел телефонный разговор в четверг с лидером КНР Си Цзиньпином.
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россия, китай, израиль, юрий ушаков, владимир путин, си цзиньпин, оон, война израиля и ирана: последние новости о конфликте
Россия, Китай, Израиль, Юрий Ушаков, Владимир Путин, Си Цзиньпин, ООН, Война Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
Ушаков заявил об идентичных подходах России и Китая к действиям Израиля

Ушаков: Россия и Китай осуждают действия Израиля, нарушающие устав ООН

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Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 19.06.2025
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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Россия и Китай придерживаются идентичных подходов, решительно осуждают действия Израиля, нарушающие устав ООН, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Обе стороны придерживаются идентичных подходов, решительно осуждают действия Израиля, нарушающие устав ООН и другие нормы народного права", - сказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Он уточнил, что президент РФ Владимир Путин привел телефонный разговор в четверг с лидером КНР Си Цзиньпином.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
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РоссияКитайИзраильЮрий УшаковВладимир ПутинСи ЦзиньпинООНВойна Израиля и Ирана: последние новости о конфликте
 
 
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