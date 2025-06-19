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Ушаков заявил об идентичных подходах России и Китая к действиям Израиля

Ушаков заявил об идентичных подходах России и Китая к действиям Израиля - РИА Новости, 19.06.2025

Ушаков заявил об идентичных подходах России и Китая к действиям Израиля

Россия и Китай придерживаются идентичных подходов, решительно осуждают действия Израиля, нарушающие устав ООН, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T13:04:00+03:00

2025-06-19T13:04:00+03:00

2025-06-19T13:04:00+03:00

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оон

война израиля и ирана: последние новости о конфликте

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МОСКВА, 19 июн - РИА Новости. Россия и Китай придерживаются идентичных подходов, решительно осуждают действия Израиля, нарушающие устав ООН, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Обе стороны придерживаются идентичных подходов, решительно осуждают действия Израиля, нарушающие устав ООН и другие нормы народного права", - сказал журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он уточнил, что президент РФ Владимир Путин привел телефонный разговор в четверг с лидером КНР Си Цзиньпином.

https://ria.ru/20250614/izrail-2022713934.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, китай, израиль, юрий ушаков, владимир путин, си цзиньпин, оон, война израиля и ирана: последние новости о конфликте