https://ria.ru/20250619/usa-2023789681.html

Российский портфель гособлигаций США сократился до 31 миллиона долларов

Российский портфель гособлигаций США сократился до 31 миллиона долларов - РИА Новости, 19.06.2025

Российский портфель гособлигаций США сократился до 31 миллиона долларов

Российский портфель американских гособлигаций за апрель уменьшился на четыре миллиона долларов, свидетельствуют данные Минфина США. РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T08:44:00+03:00

2025-06-19T08:44:00+03:00

2025-06-19T11:43:00+03:00

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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Российский портфель американских гособлигаций за апрель уменьшился на четыре миллиона долларов, свидетельствуют данные Минфина США. Теперь этот портфель состоит из 27 миллионов долларов в долгосрочных бумагах и четырех миллионов — в краткосрочных.При этом в марте объем вложений составлял 32 и три миллиона долларов соответственно. Первое место в списке крупнейших держателей долга США по-прежнему занимает Япония — ее вложения за месяц выросли с 1,131 до 1,135 триллиона долларов. На втором месте Великобритания с показателем в 807,7 миллиарда долларов после 779,3 миллиарда в марте. Третьим стал Китай, чьи вложения уменьшились с 765,4 до 757,2 миллиарда долларов.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, сша, россия, япония