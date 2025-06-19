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Российский портфель гособлигаций США сократился до 31 миллиона долларов
Российский портфель гособлигаций США сократился до 31 миллиона долларов - РИА Новости, 19.06.2025
Российский портфель гособлигаций США сократился до 31 миллиона долларов
Российский портфель американских гособлигаций за апрель уменьшился на четыре миллиона долларов, свидетельствуют данные Минфина США. РИА Новости, 19.06.2025
2025-06-19T08:44:00+03:00
2025-06-19T08:44:00+03:00
2025-06-19T11:43:00+03:00
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МОСКВА, 19 июн — РИА Новости. Российский портфель американских гособлигаций за апрель уменьшился на четыре миллиона долларов, свидетельствуют данные Минфина США. Теперь этот портфель состоит из 27 миллионов долларов в долгосрочных бумагах и четырех миллионов — в краткосрочных.При этом в марте объем вложений составлял 32 и три миллиона долларов соответственно. Первое место в списке крупнейших держателей долга США по-прежнему занимает Япония — ее вложения за месяц выросли с 1,131 до 1,135 триллиона долларов. На втором месте Великобритания с показателем в 807,7 миллиарда долларов после 779,3 миллиарда в марте. Третьим стал Китай, чьи вложения уменьшились с 765,4 до 757,2 миллиарда долларов.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, сша, россия, япония
Экономика, США, Россия, Япония
Российский портфель гособлигаций США сократился до 31 миллиона долларов
Минфин США заявил о сокращении вложений РФ в американские облигации до $31 млн